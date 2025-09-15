“분당 22.5배, 과천 20.9배”…‘규제 칼날’ 피할 수 있을까?

이재명 대통령이 취임 100일 기자회견에서 “부동산 시장의 투기 수요를 통제하겠다”고 못박은 가운데, 서울 마포·성동구 등 이른바 ‘한강 벨트’와 경기 과천·분당 등 핵심 인기 지역이 규제지역으로 묶일 가능성이 커졌다.

신뢰할 만한 공급 로드맵과 빠른 실행이 동반되지 않으면 규제가 시장 불안을 잠재우기는 어렵다. 게티이미지

전문가들은 “이미 9·7 대책에서 사실상 예고된 수순”이라며 “추석 전후 추가 규제가 발표될 가능성이 크다”고 내다본다.

◆가격 상승률, 물가 대비 최대 30배

15일 부동산업계에 따르면 최근 3개월(6~8월) 사이 서울시 소비자물가지수는 0.20% 상승하는 데 그쳤다. 성동구 아파트 가격은 6.20% 올라 무려 물가의 31배, 마포구는 4.79% 상승해 23.9배를 기록했다.

강동구(4.05%), 양천구(3.94%), 광진구(3.81%), 영등포구(3.49%), 동작구(3.22%) 등 서울 25개 자치구 전역이 물가 상승률의 1.5배를 초과했다.

경기도 역시 분당구(5.63%, 물가의 22.5배), 과천시(5.23%, 20.9배)가 두드러진 상승세를 보였다.

국토교통부 규정에 따르면 3개월간 집값이 물가 상승률의 1.3배 이상이면 조정대상지역, 1.5배 이상이면 투기과열지구 지정이 가능하다.

수치상 서울과 경기 주요 지역은 이미 지정 요건을 충족한 셈이다.

◆“한강벨트·분당·과천부터” 선별 규제 전망

시장에서는 “서울 전역이 규제 대상에 해당되지만, 정부가 충격을 최소화하기 위해 성동·마포 등 한강벨트 중심지부터 지정할 것”이라는 분석이 많다.

경기도에선 분당과 과천이 가장 유력한 후보지로 꼽힌다.

정부는 9·7 대책에서 강남3구·용산 등 초고가 밀집지의 담보인정비율(LTV)을 50%에서 40%로 낮췄다.

다만 실효성은 제한적이었다. 이상경 국토부 1차관은 “마포·성동 같은 지역에 LTV 40%를 적용하면 효과가 크다”며 확대 가능성을 시사했다.

또한 국토부 장관이 직접 토지거래허가구역을 지정할 수 있도록 한 법적 장치도 이번 확대 움직임의 사전 포석으로 읽힌다.

규제지역으로 묶일 경우 타격은 15억원 이하 주택에 집중된다.

강남3구·용산은 초고가 주택 비중이 높아 기존 대출 규제와 큰 차이가 없지만, 마포·성동은 올해 거래 절반 이상이 15억 이하 아파트였다.

주담대 한도가 6억원으로 제한되면 매수자들의 자금 조달이 어려워져 ‘거래 절벽’이 현실화할 수 있다는 전망이다. 분당·과천도 사정은 다르지 않다.

◆직격탄 맞는 ‘15억 이하’ 실수요 거래

문제는 규제만으로 집값을 잡을 수 있느냐는 점이다.

정부는 9·7 대책에서 향후 5년간 수도권에 135만가구를 착공하겠다고 밝혔다. 시장에서는 “공급이 실제로 집행될 수 있느냐”는 불신이 여전히 강하다.

이 때문에 규제 지역을 늘리면 비규제 지역으로 수요가 이동하는 ‘풍선효과’가 재현될 가능성이 제기된다. 이는 문재인 정부 시절에도 반복적으로 나타났던 현상이다.

◆전문가들 “이미 예고된 수순…더는 방치 어려워”

전문가들은 이번 움직임을 “예고된 수순”으로 평가한다.

부동산업계 한 관계자는 “성동·마포의 최근 집값 상승률은 서울 물가 상승률의 20~30배에 달한다”며 “정부가 더는 방치하기 어려운 상황”이라고 지적했다.

이어 “통계상 서울 전역이 대상이 될 수 있지만, 정부는 시장 충격을 고려해 선별적으로 지정할 가능성이 크다”고 덧붙였다.

그는 “문제는 실질적 효과”라며 “규제가 강화되면 거래 절벽은 확산되겠지만, 공급 불신이 해소되지 않으면 단기 조정 뒤 재급등 패턴이 반복될 수 있다”고 설명했다.

부동산시장 안정의 관건은 규제가 아닌 ‘실행력 있는 공급’에 달려있다. 게티이미지

전문가들은 “규제지역 확대는 정책 신호일 뿐 시장 안정 효과는 제한적”이라고 진단한다.

신뢰할 만한 공급 로드맵과 빠른 실행이 동반되지 않으면 규제가 시장 불안을 잠재우기는 어렵다는 것이다.

결국 부동산 시장 안정의 관건은 규제가 아닌 ‘실행력 있는 공급’에 달려 있다는 게 중론이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지