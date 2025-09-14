나무로 정성들여 만든 일상과 사물…백연수 ‘끝나지 않은 장면’

아침에 먹는 바나나와 아몬드우유곽, 크레파스, 밥솥, 슬리퍼, 두루마리 휴지까지 전시장 곳곳을 일상의 사물들이 채우고 있다. 가까이 가면, 원목의 나이테가 눈에 띈다. 나무를 자르고 깎고 다듬은 뒤 공들여 채색한 결과물들이다. 일상 속에 자연스럽게 스며든 나무는 추상화(抽象化) 과정을 거치며 새로운 영감과 조형적 탐구의 기회를 제공한다.

백연수 ‘끝나지 않은 장면’ 1전시설 전경. 김종영미술관 제공

서울 종로구 김종영미술관은 나무에서 일상을 재현하는 백연수 작가의 개인전 ‘끝나지 않은 장면(Unfinished Scene)으로 관객을 맞고 있다. 전시는 영화의 장면전환 기법인 오버랩처럼 세 개의 공간을 오가며 자연스럽게 작품과 작가의 변화를 느껴볼 수 있도록 기획됐다. 2전시실에는 일상 사물을 사각기둥 원목 일부에 재현한 작품들이 전시됐고, 3전시실에는 두루마리 화장지를 소재로 한 ‘쌓기 연습’ 연작을 만나게 된다. 주전시장인 1전시실에는 최신작인 ‘드러나는 것’ 연작과 같은 통나무 형태를 다양하게 조각한 작품들이 기다리고 있다. 먼저 일상의 사물을 현실에 꺼내놓는 작업에 열중하던 작가가 어느새 재현을 넘어선 조형 실험을 하게 되고, 한발 더 나아가 구(球), 입방체, 대봉감, 풀줄기 같은 다양한 형태를 표현하며 관객의 해석과 사고를 확장하려는 시도에 나서는 단계로 진화하는 과정이다. 전시 제목 ‘끝나지 않은 장면’도 ‘미완’을 뜻하는 게 아니라, 계속해서 새로운 방향을 모색하려는 작가의 태도가 반영된 것이다.

백연수, ‘일상의 사물’ 연작, 가변크기, 나무, 2017∼2019. 박세준 기자

백연수 ‘슬리퍼’, 37×23×33㎝, 소나무, 2014. 박세준 기자

20년 넘게 나무에 전념해온 작가의 작업은 나무를 처음 만났을 때부터 시작한다. 나무는 오랜 시간 건조하지 않으면 갈라지며 터지고, 결국 뒤틀려 버리는 까다로운 재료다. 각기 다르게 자라난 모양과 크기에 따른 작업을 위해서는 선별이 필요하고, 심지어 중간에 자르고 다듬는 과정에서 만나는 나이테와 옹이 때문에 제약이 생기기도 한다. 자연스럽게 원목에 집중하고 그에 맞춰 조율해나가는 과정이 중요해졌다. 작가는 일상의 사물로 시작했지만, 나무의 물성을 느끼며 그 미학에도 매료됐다고 한다.

백연수 ‘끝나지 않은 장면’ 2전시실 전경. 김종영미술관 제공

백연수 ‘끝나지 않은 장면’ 3전시실 전경. 김종영미술관 제공

“캄포나무는 향이 정말 좋아요. 제 작업이 힘든 육체노동을 수반하게 되는데 향기 덕분에 작업하는 내내 행복했어요. 오동나무는 톱으로 켜고 조각할 때 부드럽지만 단단한 느낌이 좋았어요. 나무와 작업하면서 변하는 다양한 감정들이 계속해서 작업에 반영되고, 앞으로도 반영될 가능성이 열린 상태로 전시장에 놓이길 바랍니다.”

전시는 11월 2일까지.

