옷장 숨어있다 끌려나온 중국인 정체…‘똑순이’ 초등생에 ‘헐레벌떡’ 도망간 30대男 [금주의 사건사고]

초가을 날씨를 보인 9월 둘째 주에도 전국에서 많은 사건사고가 벌어졌다. 제주에선 고무보트로 밀입국한 중국인들이 검거되는가 하면 인천에선 홀로 구조 활동을 나갔던 해양경찰관이 숨지는 사고도 있었다. 전국적으로 미성년자 납치·유괴 시도 범행이 잇따르면서 학부모 불안도 커지고 있다.

◆ 고무보트 타고 제주 밀입국한 중국인 6명 모두 검거

제주해양경찰청이 지난 9일 제주시 연동의 한 주택에서 밀입국 피의자 30대 중국인 남성을 검거하고 있다. SBS 보도화면 캡처

제주해양경찰청은 12일 출입국관리법 위반 혐의로 30대 중국인 남성을 추가로 긴급체포하면서 밀입국한 중국인 6명을 모두 붙잡았다고 밝혔다. 이 남성은 지난 7일 오후 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 다른 중국인과 함께 90마력 엔진이 달린 고무보트를 타고 이튿날 새벽 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국한 혐의를 받는다.

해당 남성과 함께 밀입국한 다른 중국인 5명(남성 4명·여성 1명)은 앞서 붙잡혔으며, 제주에서 이들을 도운 중국인 여성 조력자 2명도 붙잡혔다. 이들은 제주의 한 집 옷장 뒤에 숨어있다 경찰에 붙잡히거나 자수를 해 검거됐다. 중국인 남성 5명 중 3명은 구속됐다.

해경은 중국인 6명이 함께 고무보트를 타고 밀입국했으며, 서로 모르는 사이로 돈을 벌기 위해 중국인 브로커를 통해 밀입국한 후 뿔뿔이 흩어졌다는 진술을 확보했다. 해경과 경찰, 군 당국이 함께 조사한 결과 간첩 활동 등 대공 용의점은 없는 것으로 확인했다.

◆ 갯벌서 노인 구하다 숨진 이재석 경사…왜 혼자 출동했나

지난 11일 인천 옹진군 영흥도 갯벌에 고립된 중국 국적 남성에게 이재석 경사가 구명조끼를 벗어주는 모습. 인천해양경찰서 제공

해양경찰청에 따르면 고(故) 이재석 경사(34)는 지난 11일 인천 옹진군 영흥도 갯벌에 고립된 중국 국적의 70대 남성을 구조하다가 숨졌다. 이 남성은 밀물이 가장 높은 대조기를 맞아 위험예보인 ‘주의보’가 내려진 상태에서도 갯벌에 들어가 어패류를 잡다 고립됐다.

해당 노인은 드론순찰을 하던 업체가 오전 2시7분쯤 발견했다. 업체는 즉시 파출소로 신고했고, 이 경사 혼자 출동했다. 오전 2시16분쯤 현장에 도착한 이 경사는 발을 다친 노인을 구조하는 과정에서 물이 허리높이까지 차오르자 자신이 착용한 부력조끼를 벗어줬다. 이후에도 50분 넘게 추가 인력 지원은 없었다.

해경은 지난 13일 외부 전문가 6명으로 구성된 ‘영흥도 경찰관 순직 관련 진상조사단’을 꾸렸다. 이 경사의 영결식이 끝나는 대로 사망 원인을 놓고 본격 진상조사에 들어간다. 왜 출동 당시 ‘2인 1조 출동 원칙’이 지켜지지 않았는지, 순찰업체로부터 인력지원 요청이 들어왔을 때 왜 즉시 출동하지 않았는지 등을 집중 조사할 것으로 보인다.

◆ “알바할래?”…전국서 ‘아동 유괴’ 시도 잇따라

지난 9일 오후 제주 서귀포시의 한 초등학교 인근에서 차에 탄 30대 남성이 말을 걸자 이상함을 느낀 초등생이 차 번호를 확인하기 위해 뒤로 가는 모습. JTBC 보도화면 캡처

최근 전국에서 아동·청소년을 노린 유괴 미수 사건이 잇따라 발생하고 있다. 지난 9일 오후 2시40분쯤 제주 서귀포시의 한 초등학교 인근에선 30대 남성이 차를 세우고 걸어가던 초등학교 여학생에게 “알바할래?”라고 말을 걸며 자신의 차에 태우려고 한 혐의로 입건됐다.

이 과정에서 피해 초등생이 탑승을 거절하며 뒤로 가 차량 번호를 확인하려 하자 남성은 그대로 도주했다. 이 초등생은 남성이 도주하자 인근 파출소로 가 직접 신고했다. 차량번호를 기억해 경찰에 알려주기도 했다.

비슷한 사건은 전국에서 연이어 발생했다. 같은 날 경기도 광명시 한 아파트에선 귀가하는 초등학생 여자아이를 쫓아가 끌고 가려 한 10대 남성이 구속됐고, 또 같은 날 서울 관악구에선 60대 남성이 학원에 가던 여학생의 손을 잡으려다 발각됐다. 10일 대구 서구에서는 한 남성이 초등학생에게 “짜장면 먹으러 가자”며 유인하려다 부모 신고로 3시간 만에 검거됐다.

학부모 우려가 커지자 서울경찰청은 12일 청소년 범죄 대응 시스템 ‘긴급 스쿨벨’을 발령한다고 밝혔다. 이는 서울 전역 1373개 초·중·고교와 학부모 78만 명에게 범죄 관련 정보를 전송하는 시스템이다. 경찰은 등하굣길 순찰을 강화하고, 아동 대상 범죄에는 무관용 원칙을 적용할 방침이다.

