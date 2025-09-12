“한국인들 여행 갔다 봉변당할 수도”…외교부, ‘특별주의보’ 발령한 곳은?

외교부가 네팔 일부 지역에 ‘특별여행주의보’를 발령했다.

네팔 카트만두에서 SNS 금지 및 부패 반대 시위 중 한 시위자가 네팔 총리 카드가 프라사드 올리의 사진을 불 속에 던지고 있다. 연합 지면외신화상(AP)

조치가 적용되는 곳은 수도 카트만두가 위치한 바그마티주, 불교 성지 룸비니가 속한 룸비니주, 대표적 관광지 포카라가 있는 간다키주 등 세 지역이다.

이번 조치는 기존 1단계 ‘여행유의’ 경보보다 한 단계 강화된 2.5단계 특별여행주의보로, 사실상 3단계 ‘여행자제’ 수준의 효력을 가진다.

12일 정부에 따르면 외교부는 지난 10일 오후 5시부로 여행 계획 취소·연기를 권고하고, 현지 체류 국민들에게는 “불필요한 외출을 삼가고 안전 지역으로 이동할 것”을 당부했다.

네팔 정부가 최근 유튜브·페이스북·인스타그램·엑스(X) 등 26개 SNS 접속을 전격 차단한 것이 시위의 직접적 기폭제가 됐다.

고위층 자녀들의 호화 생활과 빈곤층 현실을 대비시킨 영상이 온라인에서 확산되면서 분노가 폭발했고, 10~30대 청년층이 주도해 거리로 쏟아져 나왔다.

시위대는 대통령 관저, 국회의사당, 대법원 청사 등 주요 정부 기관을 습격해 불태웠다.

일부 교도소에서 수백 명의 수감자가 탈옥하는 사건까지 발생했다. 강경 진압 과정에서 수십 명이 사망하고 수백명이 부상한 것으로 알려졌다.

◆외교부 “불필요한 외출 삼가고 안전 지역으로 이동할 것”

전문가들은 이번 사태를 단순한 정치적 반발이 아닌 누적된 사회·경제적 불만의 폭발로 분석한다.

세계은행 통계에 따르면 네팔 인구 3000만명 중 20% 이상이 빈곤층에 속한다. 15~24세 청년층 실업률은 22%를 넘는다.

정치인 부패와 고질적인 경제 침체가 이어지는 가운데 SNS 차단은 불만의 뇌관을 건드린 셈이다.

샤르마 올리 총리와 일부 장관들이 책임을 지고 사임했지만, 시위는 오히려 확산되는 분위기다.

군 당국은 도심 곳곳에 병력을 배치하며 봉쇄에 나섰지만, 민심을 달래기에는 역부족이라는 평가가 나온다.

◆우리 국민 안전 대책은?

네팔은 매년 수만명의 한국인이 방문하는 관광지로, 특히 트레킹 명소인 히말라야와 불교 유적지가 인기다.

이번 사태로 관광객 안전 우려가 커지자 외교부는 “비상 상황 발생 시 재외공관과 즉시 연락해 지원을 받을 것”을 거듭 당부했다.

네팔 시위대가 지난 9일 수도 카트만두에서 SNS 금지 및 부패에 대한 항의 시위 중 의회 건물이 불타자 축하하고 있다. AP

한 국제정치학 전문가는 “네팔 시위는 단순한 정권 퇴진 요구가 아닌 청년 세대의 구조적 좌절감이 분출된 사건”이라며 “치안 불안이 장기화될 가능성이 높은 만큼, 현지 체류 국민은 긴급 상황에 대비해 대사관과 상시 연락 체계를 유지해야 한다”고 말했다.

네팔 사태가 장기화될 경우 관광 산업과 외국인 투자에도 직격탄이 불가피하다. 한국인 관광객 안전 문제는 물론, 현지 거주 교민 사회에도 불안이 가중되고 있다.

정부는 여행 경보 단계 추가 격상 가능성을 열어두고 있다. 현지 정세 변화에 따라 긴급 대피령이나 철수 권고까지 이어질 수 있다는 관측도 나온다.

