李 대통령 “제가 최대 피해자… 검찰개혁, 1년 안에 해내야”

이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 검찰개혁 문제와 관련해 “매우 어려운 일”이라며 “검찰개혁 문제를 포함해 모든 정책 현안에 대해 최대한 감정과 입장을 배제하고 중립적이고 미래지향적으로, 냉철하게 판단해야 한다”는 입장을 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 진행한 취임 100일 기자회견에서 “검찰개혁 문제는 사실 매우 어려운 일”이라며 “제가 (검찰의) 가장 큰 피해자”라고 말했다. 이 대통령은 변호사 시절 경험을 예로 들며 검찰이 사실을 조작해서 마음대로 기소하고 법원은 이를 그대로 받아들여 판결한다는 취지로 비판하기도 했다.
이 대통령은 검찰개혁 과정에서 논란이 되고 있는 여러 가지 문제들에 관한 생각도 밝혔다. 이 대통령은 “(검찰개혁에 얽힌) 문제들을 동시에 해결하려면 아주 치밀한 장치가 필요하다”며 “이건 감정을 완전히 배제해야 하고 아주 논리적으로 치밀하게 전문적으로 검토하자, 정부가 주도하자, 전문가들한테 야당·여당·피해자·검찰 의견을 다 들어서 논쟁을 통해 문제를 다 제거하자, 제가 이런 이야기도 했다”고 말했다. 이어 “구더기가 싫다고 장독을 없애면 되겠나”라며 “장은 먹어야 하니 구더기가 안 생기게 막아야지 아예 장을 먹지 말자, 장독을 없애버리자 이러면 안 되지 않냐는 게 제 생각”이라고 했다. 그러면서 검찰개혁 완수 기간과 관련해 “1년 안에 해 내야 한다”고 말하기도 했다.
이 대통령은 검찰 수사 사안과 관련해 언론에 대한 불만을 표출하기도 했다. 이 대통령은 “예전에 저한테 불리한 건 사실이 아닌 것도 언론에서 막 쓰더니 요새는 그게 아니라는 내용의 명백한 팩트(사실)가 나와도 언론에 안 나오더라”라며 “제가 외계인인가”라고 말했다. 이어 “대통령이 됐는데 좀 대통령 편도 들기도 하는 거 아닌가”라며 “편 들기는커녕 그게 아니라는 명백한 근거가 나오더라도 이상하게 반응이 없는 게 이상하긴 하다”라고 말했다.
