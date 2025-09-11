李 대통령, 軍 폭발 사고에 “부상 장병과 가족 깊은 위로… 재발 방지 최선”

이재명 대통령이 지난 10일 서울 마포구 프론트원에서 열린 국민성장펀드 보고대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 전날 경기 파주시 군부대에서 발생한 폭발 사고에 “충격을 받으신 부상 장병과 가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 11일 밝혔다.

이 대통령은 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “군 당국은 사고 경위를 철저하게 조사해 원인을 밝히고, 국가를 위해 헌신하는 우리 장병들에게 다시는 이런 사고가 발생하지 않게 재발 방지책을 마련해야 한다”며 이같이 말했다.

앞서 지난 10일 오후 경기 파주시의 한 육군 포병부대에서 비사격훈련 중 모의탄이 원인을 알 수 없는 폭발을 일으켜 장병 10명이 다쳤다. 군 당국은 사고 원인을 조사하고 있다.

이 대통령은 “국가는 훈련 중 부상을 당한 군인의 치료와 그 가족의 돌봄을 책임질 의무가 있다”며 “정부는 부상 장병들이 최상의 치료를 받을 수 있게 끝까지 책임지고 가족들 지원에도 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “정부 차원에서도 재발 방지와 안전대책 마련에 최선을 다하겠다”며 “다시 한번 사고를 당한 부상 장병의 빠른 쾌유를 기원한다”고 했다.

