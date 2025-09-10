인천시교육청, 2026학년도 공·사립 유치원·초등 교사 269명 선발

인천시교육청이 2026학년도 공·사립 유치원·초등학교·특수학교 교사 269명을 선발한다. 시교육청은 10일 이런 내용의 ‘교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획’을 공식 누리집에 공고했다.

올해 선발인원은 총 264명이다. 세부적으로 공립 유치원 21명, 초교 190명, 특수학교 유치원 12명과 초등 41명 등이다. 이 가운데 22명은 장애인 구분 모집으로 뽑는다. 사립 위탁 인원은 초등 특수학교 3명과 초교 교사 2명이다.

이번 선발 규모는 당초 사전 예고와 동일하다. 교육부 중장기 교원 수급계획과 학급 증설 및 결원 현황을 종합해 반영한 수치다. 응시원서는 22∼26일 온라인 교직원 채용 시스템에서 접수할 수 있다.

같은 기간 수험생 편의를 위해 초등임용지원실을 운영해 인터넷 접수 불편 및 시험 관련 문의에 대응한다. 1차 시험은 11월 8일, 2차는 내년 1월 7∼9일 실시된다. 최종합격자 발표는 2026년 1월 28일로 예정돼 있다.

