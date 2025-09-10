노원아트뮤지엄, 한국 근현대명화전 「다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국근현대 거장의 삶과 예술」 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 서울 노원구 중계동 노원아트뮤지엄을 찾은 관람객들이 한국 근현대명화전 「다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국근현대 거장의 삶과 예술」전시회에서 박수근 화백의 작품을 관람하고 있다. 이제원 선임기자

10일 서울 노원구 중계동 노원아트뮤지엄을 찾은 관람객들이 한국 근현대명화전 「다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국근현대 거장의 삶과 예술」전시회에서 작품을 관람하고 있다. 이제원 선임기자

10일 서울 노원구 중계동 노원아트뮤지엄을 찾은 관람객들이 한국 근현대명화전 「다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국근현대 거장의 삶과 예술」전시회에서 작품을 관람하고 있다. 이제원 선임기자

10일 서울 노원구 중계동 노원아트뮤지엄을 찾은 관람객들이 한국 근현대명화전 「다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국근현대 거장의 삶과 예술」전시회에서 작품을 관람하고 있다. 이제원 선임기자

10일 서울 노원구 중계동 노원아트뮤지엄을 찾은 관람객들이 한국 근현대명화전 「다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국근현대 거장의 삶과 예술」전시회에서 작품을 관람하고 있다. 이제원 선임기자

10일 서울 노원구 중계동 노원아트뮤지엄을 찾은 관람객들이 한국 근현대명화전 「다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국근현대 거장의 삶과 예술」전시회에서 작품을 관람하고 있다.

이번 전시는 『다정한 마음, 고독한 영혼 : 한국 근현대 거장의 삶과 예술』을 주제로 10월 16일까지 계속된다. 전시에는 한국을 대표하는 작가 권진규, 김은호, 박래현, 박수근, 변관식, 오지호, 이상범, 이응노, 이중섭, 장욱진, 채용신, 천경자(가나다순) 등 12인의 걸작 58점이 실제 원화 작품으로 전시되어 생생한 감동을 선사할 예정이다. 전국에 흩어진 작품들이 한자리에 모일 수 있도록 국립현대미술관 등 국내 13개 주요 미술관, 기관과 협업했다.

한국 현대미술이 태동하는 시기인 만큼 전통과 다양한 미술 사조의 영향을 받은 움직임들이 폭넓게 구성된 것이 특징이다. 변관식의 산수화와 이상범의 수묵화로부터 향토적인 정서를 현대적으로 표현한 박수근, 장욱진의 작품이 있는가 하면, 강렬한 색채의 천경자, 오지호의 회화와 선구적인 방법론을 도입한 박래현의 판화도 선보인다. 생활고 속에서도 가족에 대한 사랑으로 탄생시킨 이중섭의 은지화, 엽서화와 함께 프랑스에서 1980년 광주의 소식을 들은 이응노가 그린 <군상> 같은 작품은 작가들의 예술적 지향과 함께 동시대 예술가들의 고뇌를 느낄 수 있게 한다.

오승록 노원구청장은 “수준 높은 예술로 일상이 풍요로워지고 세상을 보는 이해가 달라질 수 있는 계기를 구민들에게 선사하고 싶다”며, “전국에 흩어진 좋은 작품이 구민을 찾아오는 기회를 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지