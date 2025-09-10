“노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 걸” 송언석, 막말 포착… 與 “충격 책임 물을 것”

송언석 “그리 됐으면 좋았을 걸”라고 말해
더불어민주당은 10일 송언석 국민의힘 원내대표가 정청래 대표의 ‘노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명도, 정청래도 이 세상 아닐 것’이라는 국회 교섭단체 연설에 “제발 그리 됐으면 좋았을 것”이라고 말한 것으로 알려진 것과 관련해 유감을 표시했다.
박수현 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “워낙 충격적 사실”이라며 “평의원이 그런 말을 했어도 용서받을 수 없는 일인데 국민의힘 제1야당을 비상대책위원장으로 이끌었고 지금 원내대표로 대통령과 여야 대표 회동에서 합의했던 여야 민생협의체 후속조치를 위해 최선을 다해야 할 원내 사령탑이 내란 세력이라 할 수 있는 인식을 보였다는 데 국민과 함께 충격을 금할 수 없다”고 말했다.
그러면서 “다른 말도 아니다. 이재명 대통령과 정 대표가 죽었으면 좋았겠다는 말로 번역될 수 있는 말”이라며 “이에 대해 민주당은 국민과 함께 강력한 유감을 표하고 다시 한번 이에 대한 책임을 묻겠다”고 했다.
박 수석대변인은 ‘원내대표 회동은 그대로 진행되느냐’는 질문에 “이 문제와 그 문제는 별개 일 것으로 생각한다”면서도 “그 전에 이 문제에 대해 송 원내대표의 명백한 입장 표명이 있어야 할 것”이라고 말했다. ‘여야간 모든 대화를 재고하느냐’는 질문에 “이는 송 원내대표에게 달려있다”고 했다.
그는 ‘최고위원회의 때와 입장이 달라졌다’는 질문에 “막말 주범이 그 이후에 확인됐다”고 답했다.
민주당은 앞서 공보국 명의 공지에서 “어제 정 대표의 교섭단체 대표연설 중 이 대통령과 상대당 대표에 대해 차마 입에 담을 수도 없는 막말을 한 사람이 송 원내대표로 밝혀졌다”고 했다.
정 대표는 전날 교섭단체 대표연설에서 “위기 상황을 만들고 위기 상황을 이용해 민주주의를 죽이려는 세력이 있다는 것을 노상원 수첩을 통해 알게 됐다”며 “노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이 대통령도 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것이다. 불귀의 객이 됐을 것”이라고 말했다.
그러자 국민의힘 의석에서 “제발 그리 됐으면 좋았을 걸”이라는 목소리가 나왔다.
정 대표는 10일 최고위에서 해당 영상을 공개한 뒤 “믿어지느냐. 노상원 수첩은 비상계엄 때 수백명, 수천명을 진짜 죽이겠다고 살해하려고 살인 계획을 한 것”이라며 “그것이 성공했다면 이 대통령도 저도 그때 죽었을 것이다. 그것을 경고하고 있는데 그때 죽었으면 좋겠다는 것이냐”고 말했다.
그러면서 “저 목소리의 주인공이 저는 낯익다. 묻는다. 당신은 누구인가. 제2의 노상원인가. 이 목소리의 주인공을 찾는다. 자수하고 사과하기를 바란다”고 했다.
