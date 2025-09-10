“충북도, 오송 참사 실종자 수색 때 법률자문 요청했다”

충북도가 오송 참사 현장에서 실종자 수색이 한창일 때 법률자문을 요청한 것으로 알려졌다.
10일 윤건영 의원은(더불어민주당·서울 구로을) 10일 ‘충북도 오송 참사 다음 날 면피성 법률 자문받았다’는 제목의 보도자료에서 “오송 지하차도 참사가 벌어진 2023년 실종자 수색이 끝나지도 않은 참사 다음 날 충북도가 면피를 위해 법률자문을 받았다는 사실이 밝혀졌다”고 강조했다. 윤 의원이 충북도로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년 7월16일 충북도 도로관리과는 ‘오송 지하차도 사망사고 관련’이라는 내용으로 도 자문변호사에게 법률자문을 요청했다.
오송참사는 2023년 7월15일 발생했다. 참사 직후 배수 작업이 늦어지자 다음 날인 16일 오전 5시55분부터 잠수부 4명이 실종자 수색에 들어가 이튿날 오후 7시52분 지하차도로부터 1㎞가량 떨어진 농경지 부근에서 열네 번째 희생자를 찾고 나서 종료됐다.
윤 의원은 “실종자 수색, 유가족 심리 안정, 장례식 지원 등 참사 수습에 최선을 다했어야 할 충북도가 그 시간에 법률자문을 요청하고 있었다는 사실이 충격적”이라고 전했다.
도는 김영환 충북도지사의 변호사비 부담을 덜기 위해 법률 자문을 요청하기도 했다. 참사 이듬해인 지난해 1월9일 도 자문변호사 7명에게 경영책임자(도지사)가 중대재해처벌법 위반으로 수사를 받는 경우 변호인 비용을 비롯한 소송비용을 도 예산에서 지출할 수 있냐는 내용의 질의서를 보냈다.
김병태 충북도 대변인은 “변호사의 부정적인 의견이 많아 김 지사 개인 비용으로 변호사를 선임했다”고 말했다.
국회 행정안전위원회는 이날 기관보고를 시작으로 오송 지하차도 국정조사를 본격화하고 오는 15일 현장조사와 유가족 간담회, 23일 청문회를 연다. 이번 국정조사는 참사 원인과 책임 등을 규명하기 위해 정부 각 부처와 충북도, 청주시, 검찰, 경찰, 건설사 등의 관계자 50여명의 증인이 출석한다.
