공수처, ‘전현희 표적감사 의혹’ 최재해 감사원장 출석 통보

고위공직자범죄수사처(공수처)가 전현희 전 권익위원장(현 더불어민주당 의원) 표적감사 의혹과 관련해 최근 최재해 감사원장에게 출석을 통보한 것으로 파악됐다.

9일 법조계에 따르면 공수처 수사1부(부장검사 나창수)는 최근 최 원장에게 경기도 과천 공수처 청사로 출석해 피의자 신분으로 조사를 받으라고 통보한 후 출석 일정을 조율하고 있다.

최재해 감사원장. 뉴스1

전 의원은 2022년 12월 “감사원이 허위 제보를 토대로 내 사퇴를 압박하기 위해 표적 감사를 시작했다”며 최 원장과 유병호 당시 사무총장(현 감사위원) 등을 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 공수처에 고발했다. 특히 유 감사위원은 전 의원을 찍어내기 위한 목적으로 위법하게 특별감사하는 과정에 관여했다는 혐의를 받는다.

그가 지휘하는 감사원 사무처가 주심이었던 조은석 감사위원을 ‘패싱’하고 전 전 위원장 감사보고서를 위법하게 시행·공개했단 의혹도 수사 대상이다. 이와 관련 권익위 관계자 A씨가 내부 자료를 불법 취득해 감사원에 제공했다는 의혹, 감사원이 최초 제보자와 증인을 서로 다른 사람처럼 꾸몄다는 의혹도 제기됐다.

공수처는 지난 2023년 9월 감사원 등을 압수수색한 뒤 유 감사위원과 감사원, 권익위 관계자 등을 불러 조사했다.

한편 헌법재판소는 지난 3월 최 원장에 대한 국회의 탄핵심판 청구를 기각했다. 헌재는 표적감사 의혹에 대해 “(전현희) 권익위원장 개인에 대한 대인감찰 뿐 아니라 권익위원회의 행정사무에 관한 감찰도 포함되어 있어서 권익위원장의 사퇴를 압박하기 위한 감사였다고 단정하기 어렵다”고 판단했다.

유경민 기자 yookm@segye.com

