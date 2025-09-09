“엉덩이 한 손에 잡혀야♥”…이상형과 썸 타는 최홍만, 10명 넘게 대시

최홍만이 핑크빛 고백을 한다. ‘돌싱포맨’ 유튜브 캡처

최홍만이 썸 타는 중이라고 밝히며 ‘신발 벗고 돌싱포맨 그 후(이하 ‘돌싱포맨’)’를 핑크빛으로 물들인다.

오늘(9일) 방송되는 ‘돌싱포맨’에서는 게스트로 현영, 최홍만, 이현이, 심으뜸이 출연해 '연예계 거인특집'을 화려한 입담으로 가득 채운다.

이날 최홍만은 이상민의 “요즘 썸 타는 사람이 생겼다고?” 질문에 “탁재훈 덕을 좀 봤다”고 답해 눈길을 끈다.

그는 “탁재훈의 유튜브에서 이상형을 말한 뒤로 대시하는 여성이 부쩍 늘어났다”며 “연락 온 사람만 10명이 넘는다. 그중 마음에 드는 여성분과 썸을 타고 있다”고 고백해 핑크빛 기류를 숨기지 않았다. 이에 탁재훈은 “우리보다 훨씬 낫네”라고 말하며 진심으로 부러운 눈빛을 보내 현장이 웃음바다가 됐다는 후문이다.

앞서 최홍만은 탁재훈의 유튜브 채널에 출연해 이상형을 밝혀 눈길을 끈 바 있다. 그는 이상형 질문에 망설임 없이 “전 확고하다. 무조건 키가 168cm에 52kg이어야 한다. 또 엉덩이가 작은 여자가 너무 좋다. 제가 한 손으로 잡을 수 있는 여자가 좋고 항상 확고하다”며 단호하게 답했다.

이날 최홍만은 10명 넘게 대시를 받았다고 밝혀 부러움을 산다. ‘돌싱포맨’ 유튜브 캡처

이처럼 최홍만의 한결같은 이상형에 해당하는 썸녀와 썸 이상의 관계로 발전할 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편, 이날 현영은 남편과의 사이를 언급하면서 “너무 사랑한 나머지 집착을 한다”며 자랑을 해 시선을 모은다. 그는 “남편은 모든 남자가 나를 좋아하는 줄 안다”고 말문을 열어 모두의 경악 섞인 부러움을 산다.

하지만 이내 집착은 현영이 했다는 사실이 드러나면서 상황은 반전된다. 현영은 신혼 초 남편이 씻는 틈을 타 휴대폰을 훔쳐보는가 하면, 질투한 나머지 몰래 동창회에 찾아가기도 했던 사실을 고백한다.

이를 들은 탁재훈이 “인기 많은 것도, 의심하는 것도 전부 혼자만의 착각 아니냐”고 돌직구를 던져 모두에게 웃음을 안긴다.

웃음이 끊이지 않는 ‘돌싱포맨 연예계 거인특집’은 오늘(9일) 밤 10시 40분 SBS에서 확인할 수 있다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

