시청 부지 활용 ‘1280억대’ 교육복합시설…여주시, 신청사 건립 시너지 효과?

경기 여주시가 정부의 도시재생 혁신지구 후보지 공모에 선정돼 1280억원 규모의 교육복합시설 조성에 나선다.

여주시 도시재생 혁신지구 조감도. 여주시 제공

8일 여주시에 따르면 시는 최근 국토교통부가 주관하는 ‘올해 상반기 도시재생 혁신지구(후보지) 사업’에 선정됐다.

도시재생 혁신지구 사업은 낙후된 도심에 산업, 상업, 주거, 복지, 행정 기능을 집적해 새로운 지역 거점을 조성하는 복합 지구 단위 사업이다. 지역의 활력을 복원하고 주민 삶의 질을 높이는 게 목표다. 이 중 후보지 공모는 혁신지구의 예비단계로 이해된다.

여주시청·시의회 신청사 조감도. 여주시 제공

시는 이번 공모사업 선정에 따른 후속 조치로 ‘여주시 원도심 마스터플랜 활성화 계획’을 구체화할 예정이다. 여주시청과 여주초등학교 용지를 활용해 총사업비 1280억원을 투입, 복합상업공간과 공원, 주차장을 지을 방침이다.

또 연계사업으로 교육부 공모를 거쳐 교육복합시설을 조성할 계획이다. 시는 전문가 컨설팅 지원 및 공청회를 통한 주민 의견 수렴을 통해 2년 안에 도시재생 혁신지구 공모사업을 최종 신청할 예정이다.

이번 사업은 내년 1월 첫 삽을 뜰 여주시청·시의회 건립과 맞물려 진행될 것으로 보인다. 혁신지구 조성에 기존 여주시청 용지가 포함됐기 때문이다. 앞서 신청사 건립을 위한 예산 50억원이 포함된 추가경정 예산안은 지난달 시의회를 통과한 바 있다.

여주시청·시의회 전경. 여주시 전경

신청사는 1520억원을 투입해 여주역세권 주변 가업동 4만7000㎡ 부지에 지하 1층, 지상 7층(건축면적 3만2000㎡) 규모로 들어설 예정이다. 2028년 준공을 목표로 기본 설계가 진행되고 있다.

이충우 시장은 “도시재생 혁신지구 사업 준비에 심혈을 기울이겠다”며 “여주시를 대표하는 거점 공간 조성과 함께 수려한 남한강 변을 중심으로 한 관광도시 완성에 나서겠다”고 말했다.

여주=오상도 기자 sdoh@segye.com

