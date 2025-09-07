드론 강태공 제주 총출동…‘물반 고기반’ 대잔치에 외국인들도 ‘활짝’ [전국드론낚시대회 in 제주]

6일 낮 12시30분 제주도와 세계일보가 주최한 ‘전국드론낚시대회 in 제주’가 열린 제주 서귀포시 안덕면 사계해변. 대회 시작 신호와 함께 드론 70여대가 “위잉~”하는 소리와 함께 일제히 황금빛 모래사장 위로 날아오르자 관람객들의 박수갈채가 터져 나왔다.

손에 잡힐 듯 가까운 형제섬을 향해 순식간에 100여m를 날아간 드론이 원하는 포인트에 정확하게 채비를 떨어뜨리기 무섭게 펄떡거리며 줄줄이 낚여 올라오는 손바닥만한 물고기들. 그야말로 ‘물 반 고기 반’이다. 짜릿한 손맛에 드론 강태공들의 얼굴에도 제주 바다의 아름다운 풍경 닮은 함박웃음이 가득 퍼졌다.

6일 제주 서귀포시 안덕면 사계해변에서 제주도와 세계일보가 공동 주최한 전국드론낚시대회 인 제주에서 한 참석자가 드론을 정비하고 있다. 제주=이재문 기자

◆제주여행과 드론낚시의 동거

26코스, 425㎞에 달하는 많은 제주 올레길 중 가장 인기 있는 코스를 꼽으라면 서귀포시 안덕면과 대정읍에 펼쳐진 10코스로, 드라마 ‘폭싹 속았수다’ 촬영지인 송악산둘레길과 자연이 빚은 신비한 사계해안이 절경을 자랑한다. 특히 사계해안 동쪽 끝에는 송악산 화산 폭발 때 만들어진 ‘하모리층’ 지형이 마치 외계 행성에 불시착한 풍경을 선사해 포토존으로 인기가 높다. 한라산, 산방산, 형제섬이 펼쳐지는 풍경은 덤이다.

전국드론낚시대회가 이런 빼어난 풍광을 자랑하는 제주에서 열린 것은 이번이 처음이다. 대회 참가자들은 여행과 첨단산업의 총아인 드론을 연계한 획기적인 시도라고 입을 모았고 제주도민들도 제주의 뛰어난 자연을 활용한 또 하나의 지역 축제로 자리매김할 수 있을 것이라고 큰 기대감을 드러냈다.

제주에서 동호회 ‘드론스토리’를 운영 중인 방장 서양석(58)씨는 “회원 30여명이 우도, 섭지코지 등 제주의 아름다운 풍광을 담아 유튜브 채널 ‘제주길지기’에 꾸준히 영상을 올리고 있다”며 “드론낚시대회가 제주 여행지를 알리는 데 큰 도움이 된다. 세계일보가 앞으로 제주의 다양한 여행지에서 드론낚시대회를 열어 주면 좋겠다”고 말했다.

드론으로 사계 해안의 풍경을 담던 20대 외국인 관광객은 “드론으로 낚시한다는 생각은 전혀 해본 적이 없다. 너무 획기적인 아이디어라 입이 다물어지지 않는다”며 “요즘 젊은 친구들은 드론을 장난감처럼 다루고 해외여행 때도 늘 소지 할 정도로 자주 사용한다. 제주 드론낚시대회를 외국인을 위한 여행 상품으로 만들면 반응이 좋을 것 같다”며 엄지를 치켜세웠다.

한 참석자가 잡은 고기를 들어 보이고 있다. 제주=최현태 선임기자

◆가족 출전자 대거 출전 눈길

이날 대회에는 친구, 가족, 직장 동료 등으로 구성된 74개팀(제주도내 53개팀·도외 21개팀) 162명이 출전해 최고의 ‘드론 강태공’ 자리를 놓고 열띤 경쟁을 벌였다. 드론 전문가에서 제주에 처음 여행 온 고등학생까지 다양한 참가자들은 물고기가 잡히지 않아도 제주의 풍경을 즐기며 즐거운 시간을 보냈다.

강원 화천군에 거주하는 직업군인 김종수(48)씨는 고1 아들과 ‘화천 드즐낚’팀으로 출전했다. “아들이 제주여행은 처음인데 물고기를 못 잡아도 즐겁게 낚시할 수 있으면 그것으로 만족한다”며 “제주여행과 연계한 아이디어가 아주 탁월해 앞으로 큰 인기를 끌 것 같다”고 말했다. 제주에서 감귤 농사를 짓고 부업으로 관광버스 기사 일도 하는 김숙일(57·제주시 노형동)씨도 아들과 ‘탑건’ 팀으로 출전, 보리멸(모래무지) 등 12마리를 잡아 4위 상금 100만원을 받았다. 아들 홍범(33)씨는 “낚시 경험이 많은 아버지는 낚시 위주로, 나는 드론 세팅하고 이륙하는 걸 전담하며 분업한 것이 큰 효과를 봤다”고 말했다.

팀 ‘앙드래’로 출전한 부부 참가자 박상남(34)·이혜인(28)씨가 기념촬영을 하고 있다. 이들은 “드론낚시는 처음”이라며 “열심히 하겠다”고 말했다. 제주=이정한 기자

박상남(34)·이혜인(28)씨 부부는 ‘앙드래’ 팀으로 출전했다. 이씨가 대학에서 의류디자인학을 전공해 팀이름을 앙드래로 지었단다. “바람 때문에 프로펠러에 줄이 감겨 첫 캐스팅에 실패했다”며 “드론 위치를 보고 채비를 던지는데 떨어지는 게 잘 보이지 않아서 매우 어려웠다”고 첫 출전 소감을 밝혔다.

‘원정대’는 이주호(45)씨는 경남 사천시 삼천포공고 동창 3명으로 팀을 이뤘다. 지난 7월 고흥 대회 때 ‘파이터즈’ 2개 팀으로 출전해 1등과 3등을 거머쥔 이씨는 이날 채비의 바늘을 무려 8개로 개조한 장비로 10마리를 잡아 6위에 올랐다.

드론 전문가들의 참가도 눈에 띄었다. 2018년 개원해 교육생 1500여명을 배출한 울산 쇼잉드론교육원 차상호(49) 대표는 ‘쇼잉피니쉬’ 2개 팀으로 출전했다. 서울의 드론제작교육업체 나청의 김근용(48) 대표는 4번째 출전 만에 처음으로 5위에 올랐다.

6일 제주 서귀포시 안덕면 사계해변에서 제주도와 세계일보가 공동 주최한 전국드론낚시대회 인 제주에서 참석자들이 드론낚시를 하고 있다. 제주=이재문 기자

◆최고의 드론 강태공 “나야 나”

참가자들은 애플리케이션을 통해 실시간으로 집계되는 순위표를 보고 팀원들을 독려하며 치열하게 경쟁했다. 참가자들은 한 마리라도 더 잡기 위해 마지막까지 낚싯대를 움켜쥐었고, 물고기를 들고 측정소로 뛰어다니는 참가자들이 여기저기서 보였다.

상위 팀들은 ‘드론’과 ‘낚시’ 실력을 겸비한 참가자들로 꾸린 팀들이 대부분이다. 합산 무게 1865g(31마리)으로 1위를 기록한 제주 참가팀 ‘동광’은 낚시와 드론 전문가, 지원 인력 총 3명의 팀워크가 두드러졌다. 최재현(45)씨는 “낚시를 잘 아는 형님이 여기 고기가 많이 없을 거니까 미끼로 갯지렁이를 이용하고 ‘원투낚시’(미끼를 멀리 던져 놀래미 등 바닥고기를 노리는 낚시법)를 수시로 해야 할 것 같다고 했고, 나는 쉴 새 없이 드론을 날렸다”고 설명했다. 같은 팀 ‘낚시꾼’ 박종철(53)씨는 “드론을 두 개 챙겨왔는데 하나를 빠뜨렸다”며 “우여곡절이 많았는데 좋은 결과가 나와서 기분이 너무 좋고, 팀원들이 자랑스럽다”고 말했다.

6일 제주 서귀포시 안덕면 사계해변에서 제주도와 세계일보가 공동 주최한 전국드론낚시대회 인 제주에서 물고기 무게 측정을 하고 있다. 제주=이재문 기자

무게 1779g(28마리)으로 2위를 거머쥔 도외팀 ‘하늘천사’의 진상일(43)씨는 “한 마리만 더 잡았으면 1등 할 수 있었을 텐데 아쉽다”며 “광주에서 배 타고 정말 힘들게 왔다. 더위에 지친 와중에도 한 마리씩 잡힐 때마다 기분이 너무 좋고 행복했다”고 웃으며 말했다.

이번 대회에선 부부가 다른 팀으로 출전해 2, 3위를 나눠 가지는 진기록도 나왔다. 하늘천사팀의 박인철(60)씨와 무게 1098g(19마리)으로 3위를 기록한 ‘유림어스1’의 김현정(55)씨가 주인공이다. 전남 화순의 고령 드론 축구팀 코치로 활동하는 김씨는 어르신 팀원들과 함께 출전했다. 낚시와 드론 실력이 모두 수준급이라고 한 김씨는 “어르신들을 돕기 위해 나왔는데 어복이 많이 따라서 정말 감사하다”며 “돌아가는 비행기 편이 적어 어르신들이 시상식에 참석하지 못하고 먼저 간 게 아쉽다”고 말했다. 박씨는 “부부가 하나씩 상을 받아서 기쁘다”고 했다.

제주=최현태 선임기자, 이정한 기자

