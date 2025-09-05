아모레퍼시픽 메이크온, IFA 2025 현장에서 ‘온페이스’ 최초 공개

아모레퍼시픽 메이크온이 5일(현지시각) 독일 베를린 메세 베를린에서 개막한 IFA 2025 현장에서 마이크로 LED 마스크 디바이스 '온페이스(ONFACE)'를 최초 공개했다고 5일 밝혔다.

사진=아모레퍼시픽 제공

올해 IFA 행사 참가자들에게 처음 선보인 메이크온 ‘온페이스’는 3,770개의 마이크로 LED를 적용해 얼굴 전체에 빈틈없이 빛을 전달하는 프리미엄 마스크 디바이스다.

한 장 구조의 LED 패널과 자유롭게 휘어지는 소재가 피부 곡면에 밀착돼 효능을 높인다. 인체 피부 조직 모델 시험 결과 피부 깊은 층의 엘라스틴 생성량 증가 효과를 확인했으며, 모공 부피·피부 치밀도·모공 밀도의 일시적 개선 효과도 입증했다. 해당 제품은 오는 10월 한국 시장에 정식 출시할 예정이며, 유럽 시장을 비롯한 글로벌 진출도 계획하고 있다.

IFA 2025 전시장 ‘뷰티 허브’ 부스에서 메이크온 ‘스킨 라이트 테라피 3S’와 ‘젬 소노 테라피 릴리프’ 제품 체험도 이어지고 있다. ‘스킨 라이트 테라피 3S’는 3초 만에 피부 상태를 분석하고 개인 맞춤형 케어 솔루션을 제공하는 스마트 뷰티 디바이스다. ‘젬 소노 테라피 릴리프’는 초당 300만 회 진동하는 초음파의 원리를 활용한 뷰티 기기다.

사진=아모레퍼시픽 제공

현장 방문객들은 “(메이크온 온페이스에) 수많은 LED가 얼굴 전체를 비춰서 집에서도 전문적인 수준의 케어가 가능할 것 같다” “피부 상태를 바로 측정하고 내 피부에 맞는 솔루션을 확인할 수 있어서 신기했다"는 반응을 보였다.

