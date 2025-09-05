‘伊 패션 거장’ 조르지오 아르마니 별세…향년 91세

이탈리아 폐션계 거장 조르지오 아르마니가 4일(현지 시간) 별세했다. 향년 91세.

AFP 등 외신들에 따르면 아르마니 그룹은 이날 성명을 내고 “무한한 슬픔과 함께, 그룹의 창시자이자 지칠 줄 모르는 원동력이었던 조르지오 아르마니의 사망을 알린다”며 “그는 사랑하는 이들이 지켜보는 가운데 눈을 감았다”고 발표했다.

조르지오 아르마니. 로이터연합뉴스

킹 조르지오(Re Giorgio) 그는 현대 이탈리아 스타일과 우아함의 대명사였다.

그는 뛰어난 디자이너 감각과 노력한 사업가 수완을 겸비해 연 매출 약 23억 유로(약 3조7000억원)에 달하는 회사를 이끌었다. 광고부터 모델 헤어스타일까지 모든 컬렉션과 사업의 세부적인 부분까지 직접 관리하는 것으로 유명했다고 한다.

최근 건강이 좋지 않아 6월 밀라노 남성 패션위크 쇼에 불참했다. 자신의 패션쇼에 불참한 것은 그의 커리어 중 처음이었다.

아르마니 그룹은 고인의 빈소가 6~7일 마련될 것이며 장례식은 비공개로 진행될 것이라고 밝혔다．

김건호 기자 scoop3126@segye.com

