“우리 의원님 지켜라”…국힘 지방의원들, 규탄대회 가느라 의정활동은 뒷전

국민의힘 소속 경북 경산시의원 등 다수의 국민의힘 지방의원들이 회기 일정을 무시하고 4일 열린 압수수색 중앙당 규탄대회에 참석하면서 논란이 일고 있다. 당 지도부의 정치적 지시를 따르느라 민생을 돌보라는 시민의 책무는 뒷전으로 밀렸다는 지적이다.

◆민생 내팽겨치고 서울로 간 8명의 경산시의원들

국민의힘 경산시의원 11명 중 안문길 의장과 권중석·전봉근 시의원 등 3명을 제외한 8명은 이날 오전 중앙당 규탄대회에 참석했다. 현재 임시회 회기중인 경산시의회는 이날 오전 행정사회위원회와 산업건설위원회를 각각 열고 행정사무감사 자료제출건 등을 채택할 예정이었지만 의결 정족수 부족으로 처리하지 못했다.

4일 오전 국민의힘 소속 경산시의원들의 내란특검 압수수색 중앙당 규탄대회 참석으로 경산시의회 산업건설위원회는 시의원 7명 중 4명이 불참해 파행을 겪었다. 뉴시스

이날 오전 9시 30분에 열린 행정사회위원회는 시의원 7명 중 3명이 참석해 회의를 시작한 지 10여분 만에 정회가 선포됐다.

경산시의회의 경우 이날 행정사무감사 일정과 범위 등 전반적인 계획을 수립하는 상임위원회가 열릴 예정이었지만 국민의힘 소속 지방의원들이 불참하면서 행정사무감사 계획서 채택을 다음 날로 미뤄졌다.

국민의힘 경산시당협위원회 관계자는 “전날(3일) 중앙당으로부터 규탄대회 참석 협조공문이 왔다”며 “아무래도 최근 지역구 국회의원이 압수수색을 당하는 등 뒤숭숭한 상황이 이어지면서 시의원들이 참석 여부를 결정한 것으로 알고 있다”고 말했다.

조은석 내란 특별검사팀은 경산을 지역구로 두고 있는 국민의힘 조지연 의원에 대해 최근 12·3 불법계엄 관련 압수수색에 나선바 있다. 특검팀은 조 의원이 계엄 당일인 지난해 12월3일 김용현 전 국방부 장관과 통화한 경위도 수사 중이다.

4일 오전 국민의힘 소속 경산시의원들의 내란특검 압수수색 중앙당 규탄대회 참석으로 개회한 지 10여분만에 정회가 선포된 경산시의회 행정사회위원회. 뉴시스

◆“다들 집결하라”…국민의힘 중앙당은 집단 상경 지시

경산시만의 문제는 아니다. 경북도의회의 경우 제357회 임시회 본회의가 열리고 있음에도 10여 명의 의원들이 회의에 참석하지 않고 상경했다.

제319회 임시회가 진행 중인 대구시의회에서는 기획행정위원회 소속 시의원들이 이날 일정을 전면 취소하고 서울로 갔다. 이들은 지난 7월 집중호우 당시 발생한 북구 노곡동 빗물펌프장을 방문하고 함지산 산불 피해 복구 현장도 방문할 예정이었다.

경제환경위원회 소속 박종필 의원도 대구시 추가경정예산안 예비심사와 환경수자원국 및 미래혁신성장실 관련 안건 심사가 있었지만 일정을 무시하고 국민의힘 규탄대회에 참석했고, 전경원 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 서울에서 찍은 사진을 올리고 “장동혁 새 지도부와 이인선 대구시당위원장과 함께 정의사회구현을 위해 끝까지 싸우겠다”고 적었다.

대구 중구의회 의원들은 이날 도시관광위 예비심사가 예정돼 있었지만 일정을 다음날로 미루고 서울로 갔고 남구의회는 추가경정예산안 심사가 예정됐지만 연기하고 서울 규탄대회에 참석했다. 북구의회 역시 신성장도시위원회 안건심사를 오는 11일로 미루고 서울로 향했고 수성구의회 소속 국민의힘 구의원들도 제2차 추가경정예산안 심사를 5일로 미루고 규탄대회에 참석했다.

창원시의회 본회의장, 텅 빈 국민의힘 자리. 연합뉴스

국민의힘 소속 창원시의원들도 중앙당 집회에 참석하기 위해 본회의에 불참하면서 빈축을 샀다. 창원시의회는 이날 오전 10시 본회의를 열었지만, 국민의힘 소속 의원들이 대거 빠지면서 본회의 의석은 절반 넘게 비었다. 전체 시의원 45명 중 참석자는 20명이었다.

국민의힘 중앙당은 이날 오전 국회에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회를 위해 당원 총동원령을 내리고 지방의원의 참석을 요청했다.

◆“민주주의 파괴 행위를 즉각 중단하라”

대구지역의 한 시의원은 “각 지역에서 몇명이나 올라오는지가 아무래도 국회의원들 입장에선 새 지도부에 자신들의 세를 보여주는 것”이라며 “다음 지방선거에서 공천권을 중앙당과 지역구 국회의원이 쥐고 있는데 누가 가지 않겠느냐”고 말했다. 사실상 생살여탈권을 쥔 국회의원과 중앙당의 지시를 거부하기 어렵다는 의미다.

경북지역의 한 시의원도 “TK에는 유독 지난 비상계엄 사태와 관련해 수사를 받는 의원들이 많다”며 “결국 국회의원 입장에서도 자신들이 살기위해 지자체 의원들을 이용하는 것”이라고 토로했다.

더불어민주당 대구시당은 이날 논평을 통해 “대구시민을 배신한 국민의힘은 민주주의 파괴 행위를 즉각 중단하라”라고 규탄했다.

대구시당은 “국민의힘 지도부는 금일 오전 9시 30분에 진행된 규탄대회 참석을 빌미로 자당 소속 대구 지방의원들에게 집단 상경을 지시했다”며 “일부는 회기 중 의회를 내팽개치고 여의도로 달려가 내란 세력을 감싸는 집회에 합류한 것”이라고 비판했다.

이어 “민생을 돌보라는 책무는 뒷전이고 오직 당 지도부의 정치적 지시만을 따랐다”며 “이는 대구시민을 우롱하고 의회 민주주의를 짓밟은 행태”라고 주장했다.

또 대구시당은 “국민의힘 대구 지방의원들은 공복의 본분을 저버리고 민주주의를 파괴하는 들러리가 되기를 자처했다”며 “국민의힘은 대구를 자기 정치의 방패막이로 삼지 말라. 그것이야말로 시민에 대한 가장 큰 모욕이며 반드시 혹독한 책임을 치르게 될 것”이라고 경고했다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

