총장대행 “보완수사는 검찰 의무”… 與에 반기

더불어민주당이 검찰 ‘보완수사권 폐지’를 담은 검찰개혁을 추진하는 데 대해 검찰총장 직무대행이 공개적으로 반대 의견을 냈다.



4일 대검찰청에 따르면 노만석(사법연수원 29기·사진) 검찰총장 직무대행은 전날 부산에서 개최된 32차 마약류퇴치국제협력회의에 참석한 후 부산고검·부산지검을 격려 방문해 이런 입장을 밝혔다. 심우정 전 검찰총장이 사퇴한 후 노 대행이 검찰개혁안에 대해 공개적으로 입장을 밝힌 것은 처음이다.



노 대행은 이 자리에서 “적법절차를 지키면서 보완수사를 통해 실체 진실을 밝히는 것은 검찰의 권한이 아니라 의무”라면서 “현재에는 현재의 상황에서, 미래에는 미래의 상황에서 국민을 범죄로부터 지키기 위해 우리의 의무를 다하자”고 말했다.



노 대행이 언급한 보완수사권은 여당인 민주당이 주도하는 검찰개혁 의제 중 이견이 큰 사안 중 하나다. 현재 검찰은 경찰이 송치한 사건에 대해 보완수사가 필요하다고 판단하면 직접 수사를 하거나 경찰에 추가 수사를 요구할 수 있다. 민주당에서는 “이런 권한이 검찰의 수사권 남용으로 이어진다”면서 이를 전면 폐지하는 내용의 개혁안을 추진하고 있다. 보완수사 권한이 사라지면 검찰(공소청)이 수사에 의문을 가져도 경찰에 사건을 돌려보내는 수밖에 없어 ‘사건 핑퐁’ 문제와 수사 지연 문제가 심화될 것이라는 우려가 있다. 경찰 권한이 비대해지고 사법 통제 기능이 사라질 것이란 지적도 나온다. 이 때문에 여권에서도 상반된 의견이 나오고 정성호 법무부 장관도 ‘보완수사권 전면 폐지보다는 논의가 필요하다’는 입장을 밝혔다.

이종민 기자 jngmn@segye.com

