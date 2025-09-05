네이버도 쓰고 컬리도 쓴다면…선택은 ‘컬리N마트’로

네이버는 5일 신선식품을 더 빠르고 간편하게 구매할 수 있도록 온라인 프리미엄 장보기 서비스 ‘컬리N마트’를 새롭게 출시했다고 밝혔다. 네이버 제공

네이버는 5일 신선식품을 더 빠르고 간편하게 구매할 수 있도록 온라인 프리미엄 장보기 서비스 ‘컬리N마트’를 새롭게 출시했다고 밝혔다.

네이버와 컬리가 네이버플러스 스토어에서 내놓는 ‘컬리N마트’로 네이버 스마트스토어와 컬리에서 판매 중인 신선식품과 생활필수품을 배송 시간 고민 없이 새벽배송으로 받을 수 있다.

컬리의 프리미엄 상품과 신선식품 등은 물론이고 기존 장보기 플랫폼에서 찾아보기 어려웠던 네이버 스마트스토어만의 독특하고 색다른 인기 상품을 구매할 수 있다.

이용자가 ‘컬리N마트’에서 오후 11시 이전에 상품을 주문하면 컬리와 동일한 콜드체인 기반 새벽배송을 통해 다음날 아침에 빠르고 안정적으로 물건을 받을 수 있다.

아울러 네이버플러스 멤버십 사용자는 추가금 없이 컬리N마트에서 2만원 이상 구매 시 무료로 상품을 받을 수 있다.

네이버 최수연 대표는 “‘컬리N마트’를 시작으로 물류, 사업, 마케팅 등 다방면 협력 고도화로 사용자들에게 더욱 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]