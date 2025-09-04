인사처, 근로감독·산업안전 분야 7급 500명 ‘추가’ 선발

9월 15∼19일 원서 접수
2017년 추가 선발 전례 있어
최근 산업재해가 잇따르면서 정부가 현장 안전을 강화하고자 근로 감독 및 산업 안전 분야 7급 국가공무원 500명을 추가로 선발한다.
인사혁신처는 이재명정부 출범 이후 고용노동부의 충원 요청에 따라 공개경쟁채용시험을 추가 시행해 과학기술 직군 300명, 행정 직군 200명을 선발한다고 4일 밝혔다.
직렬별 선발 예정 인원, 시험 과목과 일정 등은 10일 사이버국가고시센터에 공고된다. 이어 15∼19일 원서 접수, 11월15일 1차 공직적격성평가(PSAT)를 거쳐 내년 1월 중 2차 필기시험과 3월 초 3차 면접 시험이 실시될 예정이다. 합격자는 내년 4월부터 고용부에 배치된다.
국가공무원 추가 선발이 이번이 처음은 아니다. 2017년 8월에도 생활 안전 분야 7·9급 국가공무원 공개채용시험 429명 추가 선발 계획이 공고돼, 임용이 이뤄진 바 있다.
