박찬욱 ‘어쩔수가없다’, 내년 美아카데미상 도전

오는 24일 개봉하는 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’(포스터)가 미국 아카데미상에 출품된다.

영화진흥위원회는 내년 2월 열릴 제98회 아카데미상 국제장편영화부문 한국 출품작으로 ‘어쩔수가없다’를 선정했다고 2일 밝혔다. 심사위원단은 “영화적 완성도, 시대적 고민인 ‘해고’라는 테마, 좋은 배우들의 호연, 실력 있는 북미 배급사 등 요소를 고려했다”며 “출품작 중 가장 경쟁력이 있다고 판단했다”고 선정 이유를 밝혔다.

아카데미상 국제장편영화부문은 미국 외 국가에서 제작된 작품을 대상으로 한다. 영진위는 아카데미 시상식을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)의 의뢰를 받아 매년 해당 부문에 출품할 한국 영화 한 편을 추천한다. 지난해 영진위가 고른 작품은 김성수 감독의 ‘서울의 봄’이었다. 박찬욱 감독의 전작 ‘헤어질 결심’(2022)은 제95회 아카데미상 한국 대표작으로 출품된 바 있다.

‘어쩔수가없다’는 25년 경력의 제지 전문가 ‘만수’(이병헌)가 돌연 해고된 후, 가족과 집을 지키기 위해 자신만의 전쟁에 나서며 벌어지는 이야기를 그린다.

이규희 기자 lkh@segye.com

