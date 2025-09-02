고등학생 취·창업박람회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 경기도교육청 직업계고 취·창업박람회'에서 참가 학생들이 참가학교 부스를 둘러보고 있다.

경기도교육청이 9월 2일부터 3일까지 일산 킨텍스 제2전시장에서 ‘2025 경기도교육청 직업계고 취ㆍ창업박람회’를 개최했다.

2일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 경기도교육청 직업계고 취·창업박람회'에서 참가 학생들이 채용게시판을 보고 있다.

올해로 5회째를 맞는 이번 박람회는 전국 최대 규모의 직업계고 고졸 채용 행사로 채용관, 창업관, 정책관, 특별관, 학교 홍보관, 취업 토탈 솔루션존 등으로 구성됐다.

2일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 경기도교육청 직업계고 취·창업박람회'에서 참가 학생들이 제빵 체험을 하고 있다.

2일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 경기도교육청 직업계고 취·창업박람회'에서 참가 학생들이 자율주행 시뮬레이션을 체험하고 있다.

박람회는 도내 107개 직업계고 재학생, 학부모, 직업교육 관계자 등 만여 명이 참여하며, 참여 기업과의 채용 면접, 산학연계 교육과정 정책사업을 위한 기업발굴과 매칭도 지원할 예정이다.

2일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 경기도교육청 직업계고 취·창업박람회'에서 참가 학생들이 해병대 부사관 모집 설명을 듣고 있다.

2일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 경기도교육청 직업계고 취·창업박람회'에서 참가 학생들이 채용관 부스를 둘러보고 있다.

또한 단순 채용 설명회를 넘어 학생의 성공적 취업 성과를 이끄는 효과적인 박람회를 운영해, 학생, 기업, 유관기관이 협력하는 직업계고 고졸 채용의 대표 축제로 발전시킬 계획이다.

고양=이재문 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]