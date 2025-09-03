목포 삽진항 ‘국가어항’ 신규 지정… 국비 투입 어업 ·관광 인프라 확충

전남 목포시는 삽진항 국가어항 신규지정을 위한 기본설계비 9억원이 2026년 정부예산안에 반영됐다고 2일 밝혔다.



현재 목포항은 어선 접안시설이 부족해 선박 수용능력이 이미 포화 상태에 이르렀다. 특히 기상특보 시에는 선박이 8중 이상 겹쳐 접안해 화재나 재난 발생 시 대형사고로 번질 위험성도 커 안전 확보가 시급한 상황이다.



이번 정부 예산 반영으로 기본설계를 거쳐 삽진항이 국가어항으로 지정·고시되면 어선 수용 능력 확대, 안전사고 예방, 체계적인 항만 관리가 가능해질 전망이다.



아울러 시는 내항과 북항의 기능 재편도 기대하고 있다. 어선 일부를 삽진항으로 분산 수용해 내항은 여객선·카페리·마리나·친수공간 중심으로, 북항은 소형어선 및 해경 경비함 전용부두로 특화함으로써 항만 기능을 효율적으로 정비할 수 있게 된다.



삽진항은 1·2단계에 968억원 이상의 국비가 우선 투자되고, 3단계 사업을 통해 추가 국비가 투입될 예정이다.



삽진항이 조성되면 총 11만6824㎡의 배후부지가 확보돼 어선 계류를 위한 기본시설은 물론, 냉장·냉동시설, 어구 건조·야적장, 창고 등 필수 어업 인프라를 갖추게 된다. 더불어 유통·관광·레저·휴게시설까지 유치해 수산업과 연계한 지역경제 활성화 거점으로 발전시킨다는 계획이다. 또 인근 대양산단의 수산식품 수출단지, 어묵공장, 김 산업 등과 연계해 시너지 효과도 클 것으로 기대된다.

목포=김선덕 기자 sdkim@segye.com

