육군 대위, 대구 수성못 인근서 총상 입고 숨진 채 발견

2일 오전 6시 40분쯤 대구 수성구 수성못 상화동산에서 한 남성이 숨져 있다는 시민 신고가 경찰에 접수됐다.

119구급대. 연합뉴스

해당 남성은 육군 직할부대 소속 대위로 당시 총상을 입은 상태였다. 곁에는 군용 소총이 함께 발견됐다.

군 검찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

