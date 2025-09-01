외국인 유학생 27만명 '역대 최다'…3명 중 1명은 베트남인

국내 대학교나 어학당 등에 다니는 외국인 유학생이 역대 최다인 27만명을 넘어선 것으로 집계됐다.



1일 법무부 출입국외국인정책본부의 통계월보에 따르면 올해 7월 기준 외국인 유학생은 27만2천573명으로, 전년 동기(23만2천31명) 대비 17.5% 증가했다.

지난 8월 21일 부산 서구 동아대학교 부민캠퍼스에서 열린 2024학년도 후기 외국인 유학생 졸업환송회에서 식을 마친 외국인 유학생들이 석당박물관 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 이번 학기 외국인 유학생 졸업생은 학부 22명 일반대학원 45명 국제전문대학원 7명 등 9개국 74명이다. 연합뉴스

구체적으로 국내 대학 등에 진학한 유학생(D-2)이 19만61명, 한국어 연수생(D-4-1)이 8만2천396명, 외국어 연수생(D-4-7)이 116명이다.



국내 체류하는 유학생은 코로나19가 확산하던 초기 시절을 제외하면 매년 꾸준히 불어났다.



2017년 13만5천87명에서 2018년 16만671명, 2019년 18만131명으로 매년 2만명 안팎으로 늘어나다가 코로나19가 확산하던 2020년 15만3천361명으로 내려앉았다.



2021년 16만3천699명으로 반등한 데 이어 2022년 19만7천234명, 2023년 22만6천507명, 2024년 26만3천775명 등 4년 연속 증가했다. 이어 올해 들어 처음으로 27만명대에 진입했다.



올해 7월 기준 체류 외국인이 273만534명인 점을 감안한다면, 한국에 사는 외국인 10명 가운데 1명은 유학생인 셈이다.



국적 별로 보면 베트남인이 10만6천152명으로 전체의 38.9%를 차지했다.



이어 중국인(7만1천509명), 몽골인(1만6천832명), 우즈베키스탄(1만6천934명), 네팔(1만3천285명) 등의 순이었다.



올해 1∼7월 유학생(D-2) 가운데 불법 체류자가 된 이들은 1천196명으로 작년 동기(1천79명)보다 소폭 줄었다.



같은 기간 일반연수생(D-4) 가운데 불법 체류자가 된 이들은 1천302명으로, 작년 동기(1천621명)보다 소폭 늘었다.

