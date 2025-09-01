전북교육청, 지방공무원 임용시험 합격자 72명 발표

전북도교육청은 1일 2025년도 제1회 지방공무원 임용시험 합격자 72명을 누리집을 통해 발표했다.

전북특별자치도교육청사

이번 시험에는 총 1214명이 응시해 서류 전형과 면접을 거쳐 최종 72명이 합격했다. 직렬별 합격자는 △교육행정 28명 △사서 4명 △공업(일반기계) 2명 △공업(일반전기) 2명 △시설(일반토목) 3명 △시설(건축) 3명 △시설관리(일반) 14명 △운전(일반) 16명이다.

합격자에는 장애인 3명, 저소득층 1명이 포함돼 공직 임용의 다양성을 확보했다. 연령별로는 20대 41명(56.9%), 30대 20명(27.8%), 40대 이상 11명(15.3%)이며, 최고령 합격자는 55세(시설관리), 최연소 합격자는 22세(운전)로 나타났다.

최종 합격자는 오는 4일 도교육청 창조나래에서 임용 후보자 등록을 마친 뒤 이달 17일부터 29일까지 9일간 교육연수원에서 신규 임용 후보자 교육을 받고 단계적으로 임용될 예정이다.

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

