특검 "이상민, 계엄당일 오전 김용현 대화 후 저녁만찬 취소"

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 이상민 전 행정안전부 장관 공소장에 계엄 당일 오전 이 전 장관이 김용현 전 국방부 장관과 대화를 나눈 뒤 지방에서 예정돼 있던 저녁 만찬 일정을 취소했다고 적시했다.



1일 연합뉴스가 확보한 이 전 장관 공소장에 따르면 특검팀은 이 전 장관이 오전 10시께부터 정부서울청사에서 열린 총리 주재 국무회의에 참석한 뒤 김 전 장관과 대화를 나눈 후 그날 예정된 저녁 만찬 일정을 취소했다고 판단했다.

이상민 전 행정안전부 장관.

당초 이 전 장관은 오후 2시30분께부터 울산에서 열린 행안부 주최 김장 행사와 울산시청 중앙지방정책협의회 회의에 참석한 뒤 오후 5시50분께 예정된 저녁 만찬을 마치고 서울로 이동할 예정이었다.



그러나 이 전 장관은 계획된 일정과 다르게 협의회 회의 도중 회의장을 떠나 5시43분께 서울행 KTX에 탑승했다고 한다.



이 전 장관은 열차 안에서 오후 6시12분께 김 전 장관으로부터 걸려 온 전화를 받아 통화한 뒤, 다시 비화폰으로 전화를 걸어 저녁 8시께 서울에 도착할 예정임을 알린 것으로 파악됐다.

<연합>

