김종국, ♥예비 신부와 ‘위기’ 고백 “방송 이후로 장가 못 갈 뻔”

가수 김종국. 유튜브 채널 '짐종국' 캡처.

가수 김종국이 9월 결혼을 발표한 가운데, 예비 신부와 위기가 있었다고 털어놨다.

지난 31일, SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’은 767회를 맞이해 ‘쓸수록 굿럭! 복터지는 레이스’ 편으로 꾸며졌다. 공개된 회차에서는 배우 장동윤과 김아영이 게스트로 출연한 가운데, 김종국이 깜짝 결혼 소식을 전했다.

이날 김종국은 ‘런닝맨’ 오프닝을 앞두고 자신의 결혼 소식을 밝혔다. 그는 프로그램 촬영 당일, 멤버들이 기사를 보기 전에 먼저 해당 소식을 전했다고 한다. 이에 송지효는 “나 너무 기분 좋아서 달력에 날짜 저장하고 있었다”며 축하를 건넸다.

소식을 듣지 못했던 지예은은 “왜 저한테 이야기 안 해줬어요!”라며 “결혼해요?”라고 토로했다. 최다니엘 역시 “이거 진짜예요?”라며 제작진에게 거듭 확인했고, 김종국은 “제가 이제 장가를 갑니다. 열심히 잘 살겠습니다”라며 민망한 듯 웃으며 사실을 인정했다.

김종국이 유석에게 결혼식 사회를 부탁했다. SBS '런닝맨' 방송화면 캡처.

김종국은 9월 결혼식을 앞두고 유재석에게 사회를 부탁하기도 했다. 유재석은 “그날 녹화가 있는데 종국이가 나한테 사회를 봐달라고 했다”며 “올해 30주년 콘서트가 있어서 그건 줄 알았는데 결혼이더라”고 말문을 열었다,

그는 “녹화 스케줄을 어떻게든 당겨서 무조건 종국이한테 가겠다”며 “제가 또 격조 있게 (사회를) 보니까 걱정하지 마세요”라고 덧붙였다. 그러면서도 “쟤는 왜 결혼을 이런 식으로 발표해?”라며 “종국아, 여장하고 싶지 않으면 안 해도 돼”라고 배려했다.

김종국이 예비 신부와의 위기를 고백했다. SBS '런닝맨' 방송화면 캡처,

지예은은 “너무 신기하다”며 “옛날 집을 보면 애인이 아예 없을 것 같았다”고 솔직하게 털어놨다. 김종국은 “다행히 집에 오질 않았다”며 “그거 때문에 위기가 있었다”고 전했다. 이어 “그 방송 이후로 장가 못 갈 뻔 했다”며 “지금은 매일 청소기를 돌린다”고 덧붙였다.

김종국이 공개했던 집. SBS '런닝맨' 방송화면 캡처.

앞서 지난 2월, 김종국은 ‘런닝맨’에서 이사 전 자신의 집을 공개했던바. 당시 쓰레기더미와 봉투가 즐비한 발코니와 먹지 않은 채 모아둔 반찬통이 가득했던 냉장고 등 지저분한 모습으로 화제를 모으기도 했다.

이를 두고 김종국은 “배달이 오면 비닐봉지가 나온다”며 “그러면 분리수거를 할 때 사용하고 큰 봉투는 다시 가지고 올라온다”고 해명했다. 또 “냉장고에 제일 오래된 반찬은 1년 정도 방치하고 있다”며 “버리기 위해서는 씻어야 하는데 그러면 물값이 나온다”고 아까워했다.

한편, 김종국은 다음달 5일, 서울 모처에서 양가 가족들과 가까운 지인들을 초청해 비공개 결혼식을 올릴 예정이다. 예비 신부에 대한 정보는 알려지지 않았다.

박가연 온라인 뉴스 기자 gpy19@segye.com

