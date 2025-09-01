‘7명 사상’ 경부선 사고 코레일 압수수색…안전조치 중점 수사

경부선 열차 사고를 수사 중인 경찰이 1일 코레일 본사와 대구본부를 압수수색 한다.

경북경찰청과 대구지방고용노동청은 이날 오전부터 코레일 본사와 대구본부, 하청업체 본사 등을 압수수색하고 있다. 압수 수색에는 경찰 수사관과 근로감독관 등 70여명이 동시에 투입돼 관련 서류와 PC, 관계자들의 휴대전화를 확보하고 있다.

지난 8월 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. 연합뉴스

경찰은 이번 사고와 관련해 지난주 소환 조사했던 참고인 중 일부를 피의자 신분으로 전환했다. 사고 원인 규명을 위해 경찰은 코레일 등을 상대로 업무상과실치사 혐의를, 노동청은 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 혐의를 적용해 수사를 이어가고 있다.

이들은 확보한 압수물을 통해 사고 경위와 철도 진입 허가 여부, 작업 사전 계획, 운행 중인 열차에 의한 충돌 방지를 위한 안전조치 여부 등을 수사할 예정이다.

대구지방고용노동청은 그간 작업계획서와 안전 교육 일지 등 관계 기관으로부터 자료를 임의 제출받고 코레일 직원 등을 참고인 신분으로 불러 사고 경위를 조사했다.

수사기관 관계자는 “확보한 증거를 바탕으로 사고 원인을 철저하게 규명하겠다”고 말했다.

이 사고는 지난 19일 경북 청도군 경부선 선로 근처에서 발생했다. 무궁화호 열차가 시설물 안전 점검을 위해 이동 중이던 코레일 직원 1명과 하청업체 근로자 6명을 쳤다. 이 사고로 하청업체 근로자 2명이 숨지고, 현장 근로자 5명이 다쳤다.

숨지거나 부상한 하청업체 근로자 6명 가운데 2명은 당초 해당 업체가 작성한 작업계획서 명단에 포함되지 않은 인원으로 드러났다.

