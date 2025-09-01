'원조 미남' MC 정재환, 과거 생활고 고백 "한달 출연료 7만원"

TV조선 '식객 허영만의 백반기행' 화면 캡처

'원조 미남' MC 정재환이 방송 현장을 떠날 수 밖에 없었던 이유를 밝혔다.

지난달 31일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에는 정재환이 게스트로 출연해 허영만과 함께 세종시의 맛집을 찾았다.

1961년생인 정재환은 1979년 특채 개그맨으로 데뷔한 뒤 1980년대와 90년대 깔끔한 진행 솜씨를 바탕으로 주병진 등과 함께 '국민 MC'로 불려왔다.

이후 40살의 나이에 방송을 중단하고 대학교에 입학하며 방송계에서 자취를 감춘 정재환은 "제가 19살에 이수만 씨가 진행했던 '별이 빛나는 밤에'로 거의 19살 때 데뷔했다"라고 밝혔다.

'청춘행진곡' 등의 진행을 맡으며 인기를 누리던 정재환은 "TV, 라디오 등을 진행하면서 제가 우리말을 잘 모른다는 생각을 했다. 정확한 우리말을 알기 위해서 늦게 공부를 시작했고 마흔 살 넘어서 성균관대에 입학했다. 우리말의 중요성을 알리면서 한글 운동을 하게 됐고, 방송에서 자연스럽게 멀어졌다"라고 털어놓았다.

성균관대학교에서 10년 정도 한국사 강의를 했다는 정재환은 "지금 제가 관심을 갖고 공부하고 있는 것은 우리말과 한글 역사다"라며 '우리말 지킴이'로 변신한 근황을 말했다.

오랜 무명 생활 시절을 떠올리던 정재환은 "그 때는 경제적으로 아주 힘들었다. 이문세 씨의 '별이 빛나는 밤에'에 고정 게스트로 출연했었는데, 한 달에 7만 2천 원으로 생활했었다. 어느 날엔 집에 갔는데 쌀이 떨어지고, 겨울에는 연탄이 없다고 하더라"고 돌아봤다.

또 "프로그램 출연료로 제일 많이 받았던 것은 250만 원이었다. 배철수 형이 '프로그램 남발하지 마라'는 조언을 해줬었는데, 그 때는 돈은 많이 못 벌었다"라고 고백했다.

'백반기행'은 매주 일요일 오후 7시 50분에 방송된다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]