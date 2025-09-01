“점심 먹고 꾸벅꾸벅, 그냥 졸음 아니다”…‘○○병’ 신호일 수도

점심 식사 후 밀려오는 졸음을 견디지 못해 책상에 엎드려 잠시 눈을 붙이는 직장인이 많다.

흔히 ‘식곤증’이라 부르는 이 증상은 단순한 피로가 아니라 몸속에서 벌어지는 혈당 변화와 밀접하게 연관돼 있다.

식곤증이 반복되거나 지나치게 심하다면 혈당 관리에 빨간불이 켜졌다는 신호일 수 있다. 게티이미지

전문가들은 “짧은 낮잠은 활력소가 될 수 있지만 잘못된 식습관과 긴 낮잠은 오히려 혈당을 치솟게 하고 각종 질병 위험을 높일 수 있다”고 경고한다.

◆혈당 스파이크, ‘조용한 건강 경고음’

1일 의료계에 따르면 ‘혈당 스파이크(blood sugar spike)’는 식사 후 혈당이 급격히 오르는 현상이다.

누구나 겪을 수 있지만, 흰밀가루 음식(라면·국수·빵), 흰쌀밥 등 혈당지수(GI)가 높은 음식을 과식했을 때 특히 두드러진다.

문제는 이런 혈당 변동이 잦으면 인슐린 저항성이 심해지고, 결국 당뇨병으로 진행될 가능성이 크다는 점이다.

당뇨 전 단계에 있는 사람에게는 혈당 스파이크가 ‘당뇨병 예고 신호’와도 같다.

증상 중 하나가 바로 심한 졸음이다. 점심 후 책상에 엎드려 곯아떨어지는 습관이 단순한 생활 패턴이 아니라 건강 적신호일 수 있다는 뜻이다.

◆“먹고 앉아만 있네”…직장인들의 최악의 패턴

직장인들의 점심시간은 짧다. 식사를 서둘러 마치고 근처 카페에 앉아 대화를 나누거나 곧장 사무실 자리로 돌아오는 경우가 대부분이다.

자연스럽게 ‘식후 활동’은 사라지고, 오히려 졸음을 참지 못해 책상에서 토막잠을 청한다.

이처럼 혈당이 치솟을 시간에 움직이지 않고 오랫동안 앉아 있는 습관은 최악의 조합이다.

나이가 들수록 혈당 조절 능력이 떨어지기 때문에, 같은 생활습관이라도 건강에 미치는 타격은 더 크다.

◆긴 낮잠, 뇌와 심혈관에도 위험

짧은 낮잠은 분명 도움이 되지만 ‘오래 자는 낮잠’은 상황이 다르다. 한 연구 결과에 따르면 낮잠을 1시간 이상 자는 사람은 뇌졸중 위험이 88%나 높았다. 심혈관 질환과 치매 발병 위험도 함께 증가했다.

긴 낮잠이 혈당이 오르는 시간을 그대로 방치하기 때문이다. 결과적으로 고혈당 상태가 반복되고, 혈관과 장기에 손상이 축적된다.

전문가들은 “식곤증이 심하다면 20분 이내의 짧은 낮잠만 허용하고, 이후에는 반드시 몸을 움직여야 한다”고 강조한다.

◆“먹었으면 움직여라”…작은 습관이 만드는 건강

혈당을 관리하는 가장 손쉬운 방법은 ‘식후 활동’이다. 사무실 복도를 10분만 걸어도 혈당 조절에 효과적이라는 연구가 있다. 가벼운 스트레칭이나 자리에서 일어나 몸을 움직이는 것만으로도 충분하다.

작은 습관 변화가 당뇨병과 뇌혈관 질환을 예방하는 첫걸음이다. 게티이미지

식단 관리 역시 중요하다. 탄수화물 위주의 식사보다는 채소와 단백질을 곁들이는 편이 혈당을 완만하게 올려준다. 식이섬유가 많은 음식은 소화를 천천히 진행시켜 혈당 급등을 막는다.

오랜 시간 앉아 있는 습관 자체가 대장암, 특히 직장암 위험을 높인다는 연구도 있어 주의가 필요하다. 결국 핵심은 단순하다. “먹었으면 움직여야 한다”는 것이다.

전문가들은 “식곤증은 누구나 겪을 수 있는 자연스러운 현상이지만, 반복되거나 지나치게 심하다면 혈당 관리에 빨간불이 켜졌다는 신호일 수 있다”고 지적한다.

이어 “직장인처럼 장시간 앉아 있는 생활을 하는 경우 식후 10분의 가벼운 걷기와 20분 이내의 짧은 낮잠이 가장 이상적인 조합”이라고 설명했다.

그러면서 “결국 작은 습관 변화가 당뇨병과 뇌혈관 질환을 예방하는 첫걸음“이라고 덧붙였다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]