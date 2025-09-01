청소년·다자녀 부모도 ‘기동카’ 할인…5000원 추가 땐 ‘한강버스’도 무제한

서울시가 청소년, 다자녀 가구 등을 대상으로 ‘기후동행카드’를 할인 판매한다. 5000원을 추가로 내면 오는 18일 정식 출항하는 ‘한강버스’를 무제한으로 이용할 수 있는 신규 권종도 출시한다.



서울시는 오는 14일부터 기후동행카드 맞춤형 할인을 확대하고 한강버스 신규 권종을 출시한다고 31일 밝혔다.

기후동행카드 할인 혜택 대상은 청소년, 다자녀 부모, 저소득층이다. 이용 요금은 30일 일반권 (대중교통 전용) 기준으로 △청소년 5만5000원 △다자녀 5만5000원(2자녀)·4만5000원(3자녀) △저소득 4만5000원이다. 정가(6만2000원) 대비 최대 1만7000원 할인된 가격에 이용할 수 있다.



서울시 외 기후동행카드 정책에 참여하는 지방자치단체 주민에게도 동일한 혜택이 제공된다. 경기 김포·남양주·구리·과천·고양·성남·하남 거주 주민은 다자녀 부모와 저소득층 할인을 이용할 수 있다.



대상별로 티머니 카드&페이 홈페이지에서 자격요건 인증을 받으면 되고, 부정 사용을 방지하기 위해 청년 혜택과 동일하게 1인 1카드 원칙이 적용된다. 사전 인증은 11일부터 ‘티머니카드&페이’ 홈페이지에서 가능하다. 인증을 마친 시민은 14일부터 할인된 가격으로 모바일·실물 기후동행카드를 충전해 이용할 수 있다.



시는 한강버스를 무제한으로 이용할 수 있는 기후동행카드 한강버스 권종도 새롭게 선보인다. 한강버스 권종은 30일권으로 출시되며, 기존 요금에 5000원을 추가하면 한강버스를 무제한 이용할 수 있다. 기존에 다른 권종을 사용하던 시민은 해당 권종 환불 후 한강버스 권종으로 새롭게 충전해 이용할 수 있다. 시는 향후 이용 패턴과 시민 수요를 분석해 단기권 한강버스 권종 출시 등도 적극 검토할 예정이다.

