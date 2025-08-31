저수율 15% 붕괴… 빨래 미루고 물티슈 청소 ‘절수 안간힘’ [뉴스 투데이]

“뉴스로만 가뭄 소식을 접하다가 실제로 현장에 와보니 훨씬 심각해 보여 마음이 아픕니다.”

8월 31일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지가 말라 있다. 강릉=이재문 기자

30일 국가 재난사태 선포와 국가소방동원령에 따라 강원 강릉에 지원을 나온 경기 포천소방서 소속 권찬주 소방위는 31일 이같이 말했다. 강릉시는 사상 최악의 가뭄 사태로 일상 및 산업 활동이 거의 멈춘 상태다. 이날 오전 기준으로 지역에 생활용수를 공급하는 오봉저수지 저수율은 식수공급의 ‘마지노선’으로 여겨지는 15%선이 무너졌다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오전 7시40분쯤 오봉저수지 저수율은 14.9%로, 전날 15.3%에서 0.4%포인트 떨어졌다. 이는 평년 저수율(70.7%)의 21.1%에 불과한 수준이다.



강릉시는 수도계량기 75%를 잠그는 제한급수를 시행하고 있다. 다만 공무원과 이·통장 등을 동원해 수도계량기의 잠금률을 조정하는 데 2∼3일 소요돼 제한급수는 2일 이후 본격적으로 이뤄질 것으로 보인다. 저수율이 0%에 근접할 시에는 가구당 하루 2ℓ가량의 생수를 배부하며 전 지역을 대상으로 운반급수를 시행할 계획이다.



오봉저수지의 총 저수량은 1433만t. 하지만 올 들어 극심한 가뭄이 이어지면서 현재 유효 저수량은 총 저수량의 7분의 1 수준인 213만5000여t으로 급감한 실정이다. 만약 50㎜ 이상의 비가 오지 않으면 24일쯤 오봉저수지의 물이 고갈될 것으로 예상된다.

앞서 시는 오봉저수지 저수율이 25% 이하로 떨어진 지난 20일부터 아파트를 비롯해 5만3485가구의 계량기 50%를 잠그는 제한급수로 절수 조치를 시행해 왔다. 이어 저수율이 15%대에 접어들자 공무원과 이통장이 대상 세대를 방문해 절수 안내에 나섰다.



정부는 30일 강릉에 국가 재난사태를 선포했다. 불·기름 유출 등 사회재난이 아닌 자연재해로는 사상 첫 사례다. 재난사태는 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 피해 최소화를 위해 선포하는 긴급조치로, 선포 시 인력·장비·물자 동원, 응급 지원, 공무원 비상소집 등 조치와 정부 차원의 지원이 이뤄진다.

국가 재난사태와 더불어 국가소방동원령도 발령됐다. 31일 오전 강릉 강북공설운동장에는 강원도 내 소방차 20대와 타 시·도에서 지원을 나온 소방차 51대 등 71대의 차량이 집결했다. 강원도소방본부는 이들 소방차를 이용해 동해·속초·평창·양양 등 4개 시·군에서 하루 2500~3000t의 물을 취수해 강릉 도심에 식수를 공급하는 역할을 하는 홍제정수장에 공급할 예정이다.



경북 봉화소방서 소속 김진우 소방사는 “날씨가 매우 더워 급수 지원 작업이 쉽지는 않지만 긴장감이 느껴질 정도로 심각한 가뭄에 급수 지원 작업을 열심히 하고 있다”며 “오늘 5번 정도 왕복할 예정이지만, 가능하다면 한 번이라도 더 하겠다”고 말했다. 김승룡 강원도소방본부장은 “전국에서 동원되는 소방 자원이 활동하는 데 지장이 없도록 최선을 다해 지원하겠다”며 “강원소방 역시 투입할 수 있는 인력과 장비를 총동원해 가뭄에 따른 시민들의 불편을 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

전국 소방차 긴급 급수 지원 31일 강원 강릉시 홍제정수장에서 전국 각지에서 급파된 소방차들이 인근 동해, 속초, 평창, 양양 지역 소화전에서 담아온 물을 쏟아붓고 있다. 이 같은 운반급수로 이날 하루 동안 2500t을 급수 지원한 소방 당국은 9월1일부터는 담수량이 큰 물탱크 차량으로 교체해 하루 3000t을 홍제정수장에 급수할 계획이다. 강릉=이재문 기자

시민들도 앞장서 물 절약 운동에 동참하고 있다. 시민들은 빨래를 자제하고 물티슈로 화장실 청소를 하거나 심지어 변기 물까지 아껴가며 절수에 동참하고 있다. 임당동에서 음식점을 운영하는 고모씨는 “음식조리와 설거지에 물을 아끼긴 어렵지만, 화장실 변기에 벽돌을 넣는 등 소소한 노력을 하고 있다”고 말했다. 휴업을 선언하거나 점심 영업만 하는 식당도 있다. 농가 피해는 더 심각하다. 가뭄으로 배추 속이 썩는 ‘꿀통배추’가 늘면서 출하를 포기하는 농가가 속출했고, 옥수수·고추·깨 등 밭작물도 바싹 말라 죽어 생계가 위협받고 있다.



가뭄 사태가 회복될 기미가 보이지 않자, 전국 곳곳에서 온정의 손길이 이어지고 있다. 자매도시 보령시는 29일 500㎖ 생수 4만2208병을 보냈고, 강원도의회는 하루 전 2ℓ짜리 생수 1만병을 전달했다. 농어촌공사와 태봉산업, 강릉원예농협, 경기강원품목농협협의회, 속초시 자율방재단 등 각계에서도 생수 지원이 잇따르고 있다. 춘천시는 25일부터 하루 166t의 급수를 지원하고 있고, 태백시는 30일간 하루 46t을 지원하기로 했다. 홍천군은 29일부터 5일간 하루 3대 급수차로 75t을 공급한다.

