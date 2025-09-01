[이코노 브리핑] KB국민카드,소상공인 ‘포용금융 프로그램’ 외

KB국민카드,소상공인 ‘포용금융 프로그램’

KB국민카드는 소상공인을 지원하기 위해 무이자할부 확대와 소비 촉진을 골자로 하는 ‘포용금융 프로그램’을 실시한다고 31일 밝혔다. KB국민카드는 연 매출 30억원 이하 소상공인 가맹점이면서 민생회복 소비쿠폰 사용 대상인 가맹점을 대상으로 9월부터 11월 말까지 무이자 2∼3개월 할부를 제공하고, 이자 비용은 KB국민카드가 전액 부담한다. KB국민카드는 또 추석 물가 부담을 낮추고 지역경제를 활성화하기 위해 같은 기간 소상공인 가맹점에서 ‘KB전통시장 온누리카드’로 건당 1만원 이상 KB페이로 결제하면 누적금액 기준 신용카드 결제금액의 10%(최대 2만원)와 체크카드 결제금액의 5%(최대 5000원)를 돌려받는 이벤트도 진행한다.

기재부·KDI, ‘G20 글로벌 금융안정 콘퍼런스’

기획재정부와 한국개발연구원(KDI)은 오는 3일 서울 플라자호텔에서 ‘주요 20개국(G20) 글로벌 금융안정 콘퍼런스’를 공동 개최한다고 31일 밝혔다. 올해로 11번째를 맞는 이번 행사에서는 ‘구조변화와 불확실성 환경에서의 금융안정성 강화와 회복력 제고’를 주제로 △글로벌 불균형의 조정 △국제금융 시스템 주요 과제 △변화하는 국가부채 환경 등 3개 세션으로 진행될 예정이다. 모리스 옵스펠드 UC버클리대 경제학 명예교수와 마커스 브루너마이어 프린스턴대 교수가 각각 ‘무역 체제 변화와 금융안정성’과 ‘정책 불확실성 시대의 글로벌 안전자산’을 주제로 기조연설을 한다.

신한은행, 부부·커플 위한 ‘SOL모임통장’ 출시

신한은행은 부부·커플 고객을 위한 맞춤형 ‘SOL모임통장’ 서비스를 새롭게 출시했다고 31일 밝혔다. 신한은행은 지난 2월 ‘잘 모이기 위해 생긴 모임통장’을 콘셉트로 ‘SOL모임통장’을 출시했다. 이번 서비스는 소규모 모임을 위한 전용 화면을 신설해 기존 모임 화면과 차별화했다. 특히 기존 SOL모임통장과 달리 첫 화면에서 거래내역을 우선 제공하고 공과금·지방세 납부 등 생활비 관리 기능도 함께 제공한다.

