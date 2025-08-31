영천시, 2025년도 제2회 추가경정예산안, 1조4763억원 편성

경북 영천시는 제1회 추가경정예산보다 518억원 증액된 1조4763억원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성, 시의회에 제출했다고 31일 밝혔다.

시는 이번 추경예산안을 통해 지역경제에 새활력을 불어넣고 미래 경쟁력을 확보하기 위한 사업에 재원을 집중했다.

민생회복 및 지역경제 활력 제고를 위해 ▲민생회복 소비쿠폰 312억 ▲기업 이자차액보전 25억 ▲로컬푸드 직매장 개설 10억 ▲외국인 계절근로자 기숙사 건립 4.8억을 편성했다.

시민생활 안정 및 복지증진을 위해 ▲화물·버스·택시 유가보조금 30억 ▲재난·재해 복구 및 긴급보수 15.2억 ▲읍면동 주민불편 민원 해소 지원 3.6억 ▲보훈명예수당 지원 4.3억 ▲경로당 보수 및 물품지원 2.7억 ▲인공암벽장 건립 1.3억 ▲유소년 축구장 보수 1.2억을 편성했다.

미래성장동력 확보 및 인재양성을 위해 ▲금호일반산단 조성 20억 ▲스마트도시계획 수립 용역 4억 ▲금호(경마공원) 역세권 도시개발사업 타당성 조사 2억 ▲체육분야 인재양성 0.8억 ▲대표음식 영천9미 발굴 용역 0.2억을 각각 편성했다.

최기문 영천시장은 “이번 추경예산은 민생회복을 최우선으로 추진했으며, 시민의 안정적인 삶을 토대로 영천시가 성장·도약할 수 있는 재정투자에 집중했다”며 “예산안이 확정되면 신속 집행을 통해 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다”고 밝혔다.

한편, 2025년도 제2회 추가경정예산안은 제247회 영천시의회 임시회 심의·의결을 거쳐 9월 11일 최종 확정된다.

