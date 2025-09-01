고수온·적조… 남해안 양식장 집단폐사 ‘비상’

“물갈이할 때마다 잘 크던 고기들이 뒤집어져 있는 모습을 보고 있자면 억장이 무너집니다.”

늦더위가 여전한 지난 28일 전남 완도군 군외면 원동리의 한 육상 양식장. 지름 13m 크기에 바둑판처럼 펼쳐진 110개의 수조가 끝에서 끝이 보이지 않을 정도로 웅장한 모습이 눈앞에 펼쳐졌다. 이곳에서 가업을 물려받아 넙치(광어) 44만마리를 키우고 있다는 김홍진(36) 대표는 “7월 중순부터 고수온이 시작된 이후 수온이 떨어지지 않고 계속 유지되고 있는 상황”이라며 “하루에 적게는 500마리에서 많게는 1000마리 정도가 폐사하고 있다”고 한숨을 내쉬었다.

적조피해 입은 어민 ‘망연자실’ 31일 경남 남해군 미조면 인근 해상가두리 양식장에서 한 어민이 적조 등으로 집단 폐사한 참돔을 보며 망연자실하고 있다. 남해=뉴시스

양식장 옆 냉동창고 문을 열자 지금까지 폐사한 물고기 약 5만마리가 상자에 담아 쌓아놓은 채로 보관돼 있었다.

김 대표는 “수온이 떨어지지 않아 수조에 액화산소를 공급하며 사료를 줄이거나 아예 주지 않는 절식을 통해 대량 폐사에 대비하고 있지만 온도가 떨어지더라도 회복기간이 길어져 관리하는 데 어려움이 따를 것”이라고 토로했다.

차로 20분 정도 떨어진 완도 고금면 양식장 상황도 비슷했다. 10년째 양식장을 운영하고 있다는 강모씨는 “수온이 25도를 유지하다가도 갑자기 30도로 올라가고 다시 밤에는 25도로 떨어지는 급격한 온도 편차 때문에 물고기가 스트레스를 많이 받는 것 같다”며 “사료양을 줄이면서 최대한 버티고 있는 실정”이라고 한탄했다.

전남도해양수산과학원에 따르면 올해 완도 인근 해역에서 고수온 위기 경보인 ‘예비주의보’는 지난해보다 일주일가량 빠른 지난 달 3일 발령됐다. ‘주의’ 단계는 지난달 9일 발령됐는데 이는 지난해보다 보름쯤 이른 것이다. 전남도내 주요 해역인 득량만, 도암만, 여자만, 함평만 4곳은 지난달 24일 ‘경계’ 단계까지 오르내리며 고수온경보가 내려진 상태다. 고수온 예비특보는 수온이 25도, 주의는 28도, 경계는 28도 수온이 3일 이상 지속될 때 발령한다.

상황이 이러하자 해상 가두리양식장에선 고수온 폐사를 예방하는 차원에서 어린물고기까지 바다에 방류하는 실정이다. 여수와 고흥, 신안 등 47개 어가에서 치어 366만마리를 긴급 방류했고, 신안 3개 어가에선 추가로 13만마리를 방류할 계획이다. 전남에서는 올여름 고수온 영향으로 완도와 신안에서 조피볼락(우럭) 21만9000마리, 광어 11만5000마리 등 총 33만4000마리가 폐사한 것으로 집계됐다.

경남 남해안 지역 어민들도 한 달 가까이 지속되는 고수온에 유해성 적조까지 내려지자 ‘패닉’에 빠진 상황이다. 이달 26일 남해군을 포함한 경남 서부 앞바다에 적조 예비특보가 발령된 이후 31일에는 경남 서부 앞바다부터 거제도 서부 해역을 포함한 경남 중부 앞바다까지 적조주의보가 확대 발령됐다.

적조 특보 발효 4∼5일 만에 남해군과 하동군에선 넙치·숭어·감성돔 등 20만마리가 넘는 양식어류가 죽었다는 신고가 이어지며 피해가 커지고 있다. 이 기간 하동∼남해 해역에선 유해성 적조생물 밀도가 최대 3100개체에 이를 정도로 고밀도 적조띠가 발생했다.

이윤수 경남어류양식협회 회장은 “지난해 고수온 피해가 워낙 커 어민들이 고수온만 신경 쓰는 가운데 적조가 발생했다”며 “하나도 대처하기 힘든데, 고수온과 적조가 동시에 발생해 어민들 모두가 전전긍긍하면서 긴장하는 분위기”라고 말했다.

완도·남해=김선덕·강승우 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]