SKY생 2481명, 학교 그만두고 ‘여기’ 준비…역대 최대

서울 서대문구 연세대학교 의과대학의 모습. 뉴시스

지난해 서울대·고려대·연세대 등 이른바 ‘SKY(스카이) 대학’에 다니다가 중도에 그만둔 학생 수가 역대 최대치를 기록했다. 이들 중 상당수는 의대 입학을 준비한 것으로 예상된다.

31일 종로학원이 대학정보공시 ‘대학알리미’ 정보를 분석한 결과, 지난해 SKY 대학에 다니던 2481명이 중도 탈락한 것으로 집계됐다. 중도 탈락은 자퇴, 미등록, 미복학, 유급 등의 사유로 학업을 중단한 경우를 의미한다.

이는 대학알리미에 중도 탈락 학생 현황이 공개된 2007년 이래 최대 규모다. 직전 연도(2126명)보다 355명(16.7%) 증가한 수치다.

대학별 중도 탈락자 수를 보면 고려대가 1054명으로 가장 많았다. 이어 연세대 942명, 서울대 485명 등이다.

계열별로 살펴보면 자연계가 1494명으로 가장 많았다. 이어 인문계 917명, 예체능 70명이었다. 지난해와 비교하면 인문계열은 154명(20.2%), 자연계열은 173명(13.1%) 늘어 인문계 증가 폭이 더 컸다.

전공별로는 서울대 인문계열 중도 탈락자 수가 18명으로 가장 많았다. 자연계열에서는 간호학과생 27명이 중도 탈락했다.

연세대 중도 탈락자는 인문계열(68명)과 공학계열(155명)에서 각각 가장 많이 나왔고, 고려대는 경영학과(71명)와 전기전자공학부(65명)가 최다였다.

세 대학에서 역대 최대 중도 탈락자가 발생한 배경은 지난해 의대 모집 정원이 확대된 데 따른 영향으로 분석된다. 지난해 대입에서는 의대 모집 정원이 전년 대비 1500명 가까이 늘어 난 4610명이었다.

내년도에는 의대 모집 인원이 증원 전 규모인 3058명으로 다시 축소된다. 그러나 이들 3개 대학 최상위권 학생들의 의학계열 선호 현상은 당분간 지속될 전망이다.

임성호 종로학원 대표는 “자연계열뿐 아니라 인문계열 중 중도탈락이 많이 발생한 학과(경영·경제학과 등)의 합격접수와 이과생의 문과 침공 현상 등을 감안하면 최상위권 인문계열 진학자들도 상당수 의학계열 지원을 희망한 것으로 보인다”고 해석했다.

국윤진 기자 soup@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]