李대통령, 강릉 재난사태 선포 지시…“모든 자원 총동원해 불편 최소화하라”

이재명 대통령이 30일 가뭄에 시달리고 있는 강원도 강릉 지역에 대해 “관계부처에 즉각적인 재난사태 선포를 지시했다”고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.
이 대통령은 이날 생활용수가 제한 급수되고 있는 강릉에서 가뭄 대책회의를 주재했다. 또 강릉지역 주요 상수원인 오봉저수지를 방문해 가뭄 대응 추진상황을 보고받고, 저수율, 생활·농업용수 공급 현황, 대체 취수원 확보 상황 등을 세밀히 점검했다.
이후 이 대통령은 재난사태 선포 지시 외에도 강릉 가뭄지역에 대한 국가소방동원령 발동도 추가로 지시했다. 이에 행정안전부는 이날 오후 7시부로 강원도 강릉시 일원에 재난사태를 선포했다. 또 소방탱크차량 50대를 지원해 하루 약 2000톤을 가능한 추가 급수할 예정이라고 강 대변인이 전했다.
이 대통령은 “가뭄 피해를 최소화하기 위해 정부가 가용한 모든 자원을 총동원해 주민 불편을 최소화하라”고 지시하면서 “식수 확보를 위해 전국적인 지원이 필요한 만큼 여유가 있는 지자체에서 공동체 의식을 갖고 도와달라”고 당부했다.
이 대통령은 또 근처 경포대 횟집 거리의 상가를 방문해 상인들의 애로 사항도 청취했다. 이 대통령은 횟집 상인들에게 “가뭄 때문에 물 공급은 잘되나, 장사하는 데 어려움이 있지는 않냐”라고 물었고, 횟집 상인들은 “아직까지 급수 제한으로 장사에 영향을 받는 것은 아니지만 손님들이 가뭄인데 놀러 오기가 미안하다고 한다. 앞으로가 걱정이고 불안하다. 잘 해결해 달라”고 답했다. 이에 대통령은 “재난사태 선포를 지시했다. 최선을 다해 대책을 세우겠다”고 했다.
