○○시 △△구 □□빌라는 얼마…네이버페이, 시세·실거래가 서비스 오픈

기사의 이해를 돕기 위해 오픈AI의 ‘챗GPT’로 만든 이미지. 챗GPT 제공

네이버페이(Npay) 부동산은 사용자들의 안심 거래를 위해 빌라 시세와 실거래가 등의 정보를 제공한다고 28일 밝혔다.

아파트나 오피스텔과 비교하면 상대적으로 거래가 많지 않아 정확한 가치 판단이 어려운 빌라의 시세·실거래가 기반 정보를 파악할 수 있다. 기존의 아파트 매물 정보처럼 네이버에 로그인하지 않고도 서비스를 이용할 수 있다.

빌라는 각 층·호별로 인공지능(AI) 추정 기반의 시세가 제공된다. 단순 실거래가 외에 공간데이터, 공공데이터, 금융데이터를 종합해 알고리즘으로 산출하는 ‘추정’ 매물가다. 정보 신뢰도 수준을 A~D단계로 구분해 제공한다.

건축물대장 정보를 토대로 빌라의 사용 승인일부터 세대수, 주차 정보, 엘리베이터 유무, 배정 초등학교, 개발계획 등 빌라 매물의 상세한 단지 정보도 확인할 수 있다.

네이버페이 부동산 관계자는 “정확한 빌라 시세 정보를 알기 어려웠던 사용자들이 안심하고 거래할 수 있게 서비스를 마련했다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

