전현무, 보아랑 또 얽혔다?… SNS에 '보아 신곡' 올렸다가 '빛삭'

방송인 전현무가 자신의 인스타그램 게시물의 배경음악을 보아의 신곡으로 설정했다가, 과거 보아와 함께 했던 ‘취중 라이브 방송’이 재조명되자 바로 삭제했다.

전현무는 지난 27일 자신의 인스타그램 게시물에 “요놈의 새끼를 어찌할꼬. 쿠로. 포메 안은 시츄”라는 글과 함께 포메라니안을 품에 안은 사진을 게재했다.

‘포메 안은 시츄’는 전현무가 자신을 강아지 ‘시츄’로 표현한 것으로, 이에 네티즌들은 “너무 심한 ‘모에화(사실적인 요소를 없애고 귀여운 이미지로 표현하는 것)’가 아니냐”, “포메라니안만 귀여워요” 등 전현무를 디스하는 반응을 보여 웃음을 유발하기도 했다.

하지만 이내 “그 와중에 게시물 BGM은 보아 신곡이네요”, “왜 하필 보아 노래를 배경음악으로?”, “‘Crazier’” 등 보아의 신곡을 배경음악으로 설정한 것에 대해 의문을 품는 댓글이 달리기 시작했다.

이를 의식한 듯, 전현무는 바로 게시물을 삭제했다.

앞서, 지난 4월 전현무와 가수 보아는 전현무 인스타그램을 통해 라이브 방송을 진행한 바 있다.

전현무는 라이브 방송을 시작하면서, “술을 마신 후 라이브 방송을 켜게 됐다”고 말했고, “누군가(보아)가 계속 라이브를 해 보라고 해서 하게 됐다”고 말했다.

이어 라이브 방송 화면에 보아가 등장했다. 방송 도중 두 사람은 서로 볼을 만지거나 자연스럽게 스킨십을 하는 등 여느 연인과 다르지 않은 모습을 보였고, 이것이 ‘콘셉트’이며 “술에 취한 연기이지만 별로 취하지는 않았다”고 말해 팬들을 놀라게 했다.

두 사람이 라이브 방송을 진행한 곳은 전현무의 집으로 알려졌으며, 열애설이 불거지기도 했다.

당시 보아는 한 네티즌이 전현무에게 방송인 박나래와의 열애설을 묻자 “아니, 절대 안 사귈 것 같다. 오빠가 아깝다”라고 답해 박나래에게 무례하다는 논란에 휩싸였다. 이후 전현무와 보아는 박나래에게 당시 발언에 대해 사과하기도 했다.

한편, 이에 더해 전현무의 인스타그램 사진을 누가 찍었는지도 관심이 모였다.

인스타그램 사진 속 전현무 뒤편의 유리에 한 여성이 스마트폰으로 촬영하는 모습이 비쳤기 때문이다. 이에 네티즌은 “혹시 보아가 아니냐”는 반응을 보이기도 했다.

