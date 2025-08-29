여성 월평균 임금, 남성보다 29% 적어… OECD 중 최고 격차

지난해 기준 우리나라 여성은 남성보다 월평균 임금이 약 29.0% 적은 것으로 나타났다. 이 같은 성별 임금 격차는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 큰 수준이다.

한국여성정책연구원은 2025년 양성평등주간(9월1∼7일)을 맞아 29일 성별 임금 격차 관련 성인지 통계 주요 내용을 발표했다. 통계에 따르면 최근 5년간(2019~2024년) 한국의 성별 임금 격차는 2019년 32.5%에서 2024년 29.0%로 3.5%포인트 개선됐다. OECD 회원국과 비교 가능 연도인 2023년으로 보면 직전 5년간 격차는 4.8%포인트 개선됐다. 같은 기간 OECD 평균은 1.7%포인트 줄어 한국이 상대적으로 더 큰 폭의 개선을 보였다.

그런데도 한국은 OECD 회원국 내 성별 임금 격차가 가장 큰 나라다. 2023년 기준 한국 여성은 남성보다 월평균 29.3% 적은 임금을 받아 OECD 회원국 평균 성별 임금 격차(11.3%)의 약 2.6배다.

한국을 제외하고 격차가 큰 나라는 에스토니아(24.7%), 일본(22.0%) 순이었다. 성별 임금 격차가 적은 주요국은 뉴질랜드 4.2%, 노르웨이 4.5%, 프랑스 6.2%, 스페인 6.2%, 스웨덴 7.5% 등으로 나타났다.

저임금 근로자 비율도 성별 격차가 크다. 지난해 한국 저임금근로자 비율은 전체 임금근로자의 16.1%인데 여성은 23.8%, 남성 11.1%로 여성 근로자가 저임금 노동에 더 많이 종사하고 있다. 저임금 근로자는 시간당 임금 기준 중위임금의 2/3 미만의 임금을 받는 전일제 근로자를 뜻한다. OECD 회원국 평균은 여성 종사자 비율이 2023년 17.2%로 한국의 2023년(24.5%) 비율보다 7.3%포인트 낮다.

한진영 한국여성정책연구원 전문연구원은 성별 임금 격차와 저임금근로자 비율이 여성의 경제적 지위와 노동시장 불평등을 드러내는 핵심 지표라고 밝혔다. 이어 “성평등한 노동시장 구축, 여성 고용 질적 향상, 여성 경력 유지, 임금 투명성 제고 노력 등으로 격차를 줄이기 위한 노력이 필요하다”고 했다.

이지민 기자 aaaa3469@segye.com

