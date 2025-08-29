이영애, 방송 최초 냉장고 공개…"농협아냐?" 유기농 식재료 가득

JTBC 냉장고를 부탁해

배우 이영애가 방송 최초로 냉장고를 공개한다.

오는 31일 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'(연출 이창우, 이린하)에는 '대한민국 대표 배우' 이영애와 10년 만에 '냉부'를 다시 찾은 '느낌 좋은 배우' 김영광이 게스트로 출연해 특별한 케미를 선보인다.

이날 방송에서는 이영애가 '냉부'에 대한 깊은 팬심을 고백하며 시선을 사로잡는다. 긴장한 표정으로 등장한 그녀는 "어제 새벽 2시까지 '냉부'를 봤다", "방금 TV에서 본 분들이 눈앞에 있어 신기하다"며 설레는 마음을 전한다. 또 "우리 아이가 정말 팬이다"라며 한 셰프에게 직접 사인과 영상 편지를 부탁했다고 전해져, 그 주인공이 누구일지 더욱 궁금해진다.

이어 셰프들은 '대장금'을 통해 한식의 세계화를 이끌었던 이영애의 발자취를 직접 증언해 관심이 집중된다. 먼저 손종원은 "궁중 요리를 배우러 가면 늘 '이 요리는 '대장금'에 나왔던 요리다'라고 설명해 주신다", "K-푸드 열풍은 모두 '대장금' 덕분"이라며 현장의 경험담을 전한다. 최현석 역시 "향에 대해 강의할 때면, 꼭 '대장금'의 홍시 에피소드를 얘기한다"며 성대모사까지 선보여 현장을 웃음바다로 만든다. 이에 이영애는 "실제로 건강한 단맛을 위해 홍시를 사용한 적이 있다"며, '대장금' 방영 당시 해외에서 국빈 대접을 받았던 일화까지 공개해 모두를 깜짝 놀라게 한다.

한편 이영애는 직접 재배한 농작물에 대한 남다른 자부심을 드러낸다. 오래전부터 텃밭을 가꿔온 그녀의 냉장고에서 각종 유기농 식재료가 쏟아지듯 등장하자, 안정환은 "여기 농협 아니야?"라며 입을 다물지 못한다. 또 최현석이 "보통 집에서 키우는 작물들은 작은데, 이 집은 다 실하다"며 식재료들의 외형에 놀라움을 표하자, 이영애는 "우리 집 파는 허벅지 근육처럼 튼실해 걸어 다니는 것 같아요"라며 유쾌하게 자랑해 웃음을 안긴다. 이어 고라니 때문에 벌어진 해프닝부터 고구마 수확 중 겪은 아찔한 경험까지 털어놔 흥미를 더한다.

31일 밤 9시 방송.

