[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 29일 (금요일)

쥐

96년생 괴로움을 참아내면 기쁨을 진정으로 느낀다.

84년생 감출수록 드러나니 사서 고생이다.

72년생 무성의한 태도를 버리고 진지하게 다가서라.

60년생 자기식대로 밀고 나가는 것이 좋겠다.

48년생 능동적인 자세로 멀리 보는 것이 중요하다.

36년생 언행은 사람의 마음이 묻어 나오는 법이다.

소

97년생 흥미진진한 사건의 이면에는 위험이 따른다.

85년생 누적된 피로를 날릴 수 있는 시기다.

73년생 어디로 발을 내딛어야 할지 망설이게 된다.

61년생 자금사정이 호전될 기미가 보이기 시작한다.

49년생 정점에 도달했을 때 멈추는 것이 현명하다.

37년생 원하는 것을 얻으려면 손실을 감수해야 한다.

범

98년생 한번 지나간 건 되돌아오지 않는다.

86년생 상대방이 즐거우면 나도 즐겁다.

74년생 이미지를 실추시키지 않도록 조심해라.

62년생 부족한 부분이 채워지니 더 바랄 것이 없다.

50년생 자기관리는 나이가 들어갈수록 중요하다.

38년생 마음이 가는 대로 움직이면 결과가 좋다.

토끼

99년생 막무가내로 밀어붙이면 불똥이 튄다.

87년생 발전하고 싶다면 자신을 더욱 채찍질하라.

75년생 직장에서 새로운 계획이 추진될 수 있다.

63년생 순리대로 풀어나가면 무리없이 진행된다.

51년생 일정한 간격을 유지하는 일은 중요하다.

39년생 음식을 앞에 두고 시선만 살피지 말라.

용

00년생 눈높이의 잣대를 우선 낮추어라.

88년생 한번으로 끝낼 일은 신중을 기해라.

76년생 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다.

64년생 생각보다 해결하기가 호락호락하지 않다.

52년생 불행은 지나친 욕심에서 비롯된다.

40년생 노력만으로 모든 것을 다 이룰 수 없다.

28년생 뜻을 모두 수용할 수 없어도 귀담아들어라.

뱀

01년생 의외의 귀인을 만나 명예 회복할 운.

89년생 지속적 변화를 추구하면 결과가 나타난다.

77년생 마음먹은 대로 현실이 따라주지 않는다.

65년생 목표지점을 앞두고 있다면 차분하게 하라.

53년생 소비자들은 서비스가 나은 곳을 찾는다.

41년생 진실한 종교란 영원을 추구하는 마음이다.

29년생 중립을 표명하는 것이 자신에게 유리하다.

말

02년생 꼭 찾아볼 곳은 더 이상 미루지 말라.

90년생 전체를 바라보는 시각을 가질 때이다.

78년생 변화의 사이클이 짧아지는 시기다.

66년생 다시 시작하는 마음으로 걸음을 내딛자.

54년생 강박관념에서 벗어나야 전진이 있다.

42년생 생각은 많지만 몸이 따라가지 못한다.

30년생 고생만 실컷 하고 남 좋은 일만 시킬 수 있다.

양

03년생 지금은 조용히 지켜보는 것이 좋다.

91년생 여행이나 오랜 외출은 삼가는 것이 좋다.

79년생 사소한 약속라도 끝까지 지켜라.

67년생 무심코 길을 지나다가 귀인을 만난다.

55년생 소박한 것이 진정 가치 있다.

43년생 일에 주변사람의 말에 귀 기울여라.

31년생 기다리는 시간은 지루하지만 종국엔 웃는다.

원숭이

04년생 묵은 감정 버리고 새롭게 출발하라.

92년생 힘들 때 도와주어야 진정한 나의 사람이다.

80년생 개성을 잃지 말고 돋보이게 하라.

68년생 구름이 되고 싶지만 지금은 시기가 아니다.

56년생 구사 일로 갑자기 문제를 야기할 수 있다.

44년생 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다.

32년생 입장이 난처해도 성급한 반론은 피하라.

닭

05년생 목표는 현실보다 하향 조정하라.

93년생 수시로 나타나는 현상에 귀 기울여라.

81년생 무엇을 원하는지 인식하라.

69년생 서로 다른 것을 주고받는 것이 현명하다.

57년생 적자가 계속 이어지면 상황이 불리해진다.

45년생 분실사고를 당할 우려가 다분하니 주의가 .

33년생 감정의 동요가 잦아진다면 불안해한다.

개

06년생 비중 있는 일부터 해나갈 것.

94년생 기쁨은 나누면 더해지고 슬픔은 덜해진다.

82년생 타인에 피해를 주거나 도가 지나치면 안좋다.

70년생 암시를 이해해야 문제 해결에 도움이 된다.

58년생 인격을 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라.

46년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다.

34년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수

돼지

95년생 작은 부주의로 인한 안전사고가 우려된다.

83년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직여라.

71년생 도움을 받으니 금전적인 손해는 감수해라.

59년생 방심하면 사고날 수 있으니 안전운전해라.

47년생 누이 좋고 매우 좋으면 그만이다.

35년생 중요한 대목에서 발뺌하면 실추된다.

