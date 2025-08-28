육군특수전사령부 한미연합 해상침투훈련 실시 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

육군특수전사령부는 2025 을지 자유의 방패/타이거 (UFS·TIGER)의 일환으로 지난 25일부터 27일까지 충남 태안 안면도 해상훈련장 일대에서 한미연합 해상침투훈련을 실시했다.

한미연합 특수작전 능력 강화를 위해 계획된 이번 훈련은 양국 전술교리 이해 및 상호운용성 향상에 중점을 두고 진행됐다.

훈련에는 특전사 귀성부대 및 미7공군 604항공지원작전대대 장병 40여명이 참가했으며, 미7공군 51전투비행단의 F-16 전투기, 미2시단·한미연합사단 2전투항공여단의 UH-60 헬기 등의 항공 자산이 투입됐다.

해상침투훈련은 사전 침투한 특전사 합동화력관측관(JFO)과 미 합동 최종공격통제관(JTAC)이 접안지역에 위치한 적 시설에 항공화력을 유도하면서 시작됐으며, 미 F-16 전투기의 공격으로 접안지역의 진입 여건이 조성되는 가운데 미 UH-60 헬기에 탑승한 특전대원들이 인근 해상으로 신속히 이동했다.

헬기에서 저고도 이탈(Helo Cast)한 특전대원들은 고속 고무보트를 활용해 접안지역까지 은밀히 기동했다.

접안지역에 도착한 특전대원들은 특수정찰을 통해 식별한 목표물에 대한 항공 유도용 표적정보를 전송했다. 곧이어 정보를 전달받은 미 F-16 전투기가 항공화력으로 최종 목표물을 성공적으로 제거한 이후 특전대원들이 헬기로 작전지역을 이탈하면서 모든 훈련은 마무리됐다. (사진제공=육군)

남제현 선임기자 jehyun@segye.com

