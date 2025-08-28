장동혁 “정청래 질문에 빵 터져…왜곡된 정치공세 답할 필요 없어”

국민의힘 장동혁 신임 대표가 28일 최고위원회의에서 정청래 더불어민주당 대표가 전날 페이스북에 올린 질문에 대해 “격에 맞는 질문엔 성실히 답하겠다”며 일축했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위 모두발언을 통해 “민주당 정청래 대표가 페이스북에 제게 던지는 몇 가지 질문을 써놨길래 우선 질문을 보고 빵 터졌다”며 “전대를 거치며 여러 가지로 피로가 쌓였는데, 웃음 주시고 피로 풀어주신 데 대해 감사하게 생각한다”고 비꼬았다.

국민의힘 장동혁 대표가 28일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 자료를 보고 있다. 연합뉴스

장 대표는 “결론부터 말씀드리면 왜곡과 망상으로 점철된 정치공세에 대해서는 굳이 제가 답할 필요 없을 듯하다”고 잘라 말했다. 그는 “(정 대표가) 법사위원장 시절 저희 국민의힘 의원들이 질의하거나 발언하면 이를 꼭 끼어들어 깨알같이 질문해대던 그 모습이 다시 떠올랐다”고 꼬집었다.

장 대표는 “앞으로도 민주당 당대표의 격에 맞는, 그리고 정치복원을 위한 의미 있는 질문에 대해서는 저도 성실하게 답변하도록 하겠다”면서도 “그렇지만 민주당의 선동, 왜곡, 악의적 프레임에 대해서는 당당히 맞서 국민께 부당함을 알려나가도록 하겠다"고 강조했다.

민주당 정 대표는 전날 페이스북에 ‘국민의힘 대표에게 묻는다’는 제목의 글을 올리며 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포와 관련해 장 대표에게 5개 질문을 던진 바 있다. 정 대표는 특히 “윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하라는 것이냐”며 전당대회 기간 강경 보수 발언을 한 장 대표를 겨냥했다.

조병욱 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]