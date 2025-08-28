‘달달한’ 협치?…‘달달버스’에 오른 공공의료원 [오상도의 경기유랑]

“이재명 대통령께서 정치하게 된 계기 중 하나가 ‘성남의료원’이라고 들었습니다. 새 정부는 공공의료를 국정과제에 넣을 만큼 적극적입니다. (구윤철 전 경제부총리를) 만난 자리에서도 공공의료원 설치를 위한 예비타당성(예타) 제도의 변경과 면제에 대해 요청했습니다.” (김동연 경기도지사)

27일 남양주시 호평평내행정복지센터에서 열린 동북부 공공의료원 설립 현장 설명회에서 김동연 경기도지사가 웃으며 인사말을 하고 있다. 경기도 제공

27일 ‘달달버스(달려간 곳마다 달라진다)’가 달려간 곳은 경기 남양주시였습니다. 전날 양주시에서 공공의료원 설립 예정 부지를 돌아본 김동연 지사는 이날도 남양주의 ‘동북부 공공의료원’ 예정 부지를 찾아 조속한 착공을 약속했습니다.

지난 20일 평택을 시작으로 벌써 세 번째 지역 주민과의 소통 시도입니다. 김 지사는 도내 31개 시·군을 모두 방문하는 게 목표라고 합니다.

이날 남양주 호평평내행정복지센터는 오전부터 인파로 북적였습니다. 이곳에서 열린 동북부 공공의료원 설립 현장 설명회 때문입니다.

남양주시 호평동 백봉지구 종합의료원시설부지(3만3800㎡)에 들어설 공공의료원은 2030년 이후 착공 예정입니다. 안성·이천에 이어 300병상 이상으로 추진되는, 의료 사각지대를 해소할 ‘귀중한’ 공공의료원입니다. 도는 기초지방자치단체가 부담할 부지 매입비를 제외하고도 1591억원의 사업비가 필요할 것으로 추정합니다.

27일 남양주시 호평평내행정복지센터에서 열린 설명회에서 김동연 경기도지사(가운데)가 최민희 의원(오른쪽 두 번째), 주광덕 시장(오른쪽 네 번째)과 함께 공공의료원 설립 일정을 설명하고 있다. 오상도 기자

◆ “李 대통령 정치 입문 ‘성남의료원’ 때문”

“약 5년이 지나야 착공할 수 있는데, 이를 단축하기 위해 예타 면제나 제도 개선, 임대형 민간투자사업(BTL)의 신속한 추진이 필요합니다. 생명과 건강이 달린 문제이니 ‘선빵’으로 추진해야죠.”

김 지사는 복지센터와 예정 부지를 돌며 ‘조속한 추진’을 약속했습니다. 예정된 2030년이 아닌 2028년 착공을 위해 힘을 모으자는 겁니다.

이날 “도지사가 온다”는 소식에 시민들의 관심도 커졌습니다. 설명회에는 주광덕 남양주시장과 최민희(남양주갑) 국회의원, 김미리 경기도의원 외에 지역주민 100여명이 모였습니다.

지역 정치인들과의 사전 환담에서 김 지사는 “물 들어올 때 노를 저어야 한다”고 언급합니다. “새 정부가 사람 사는 세상을 만들기 위해 공공의료원 건립 등 다양한 노력을 기울이고 있다”는 이유에서입니다.

여기서 당적을 초월한 ‘케미’가 폭발합니다. 김 지사는 함께 달달버스에 오른 주 시장과 최 의원에게 “당적이 다르지만 이 건과 관련해선 똘똘 뭉치자”고 제안합니다. 김 지사와 최 의원은 같은 더불어민주당 소속이고, 주 시장은 야당인 국민의힘 소속입니다.

27일 남양주시 호평평내행정복지센터에서 열린 동북부 공공의료원 설립 설명회에서 김동연 경기도지사가 참석자들과 화이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

여당 대선후보 경선 참여 뒤 달라진 끈끈한 스킨십도 드러냅니다. 도 관계자에 따르면 공공의료원 예정 부지로 향하던 달달버스 안에서 김 지사는 “평택과 양주에서 시장님들이 함께 타신 적은 있지만 국회의원은 처음”이라며 최 의원에게 운을 뗐습니다. 최 의원도 “달달하고 스윗한 지사님 이미지와 버스 이름이 잘 어울린다”며 화답했다고 합니다. 주 시장 역시 “달려가는 곳마다 달라진다, 그러니 기본적으로 달달하다”고 말했답니다.

이렇게 ‘달달한’ 분위기 덕분이었을까요. 최 의원은 조만간 공공의료원 예타 면제를 위해 보건복지부 장관과 면담해 힘을 보태겠다고 약속했습니다. 예타 면제는 국무회의 의결을 거쳐야 할 만큼 어려운 문제입니다.

27일 남양주시 동북부 공공의료원 설립 예정 부지를 방문한 김동연 경기도지사(가운데)가 주민들과 대화하고 있다. 경기도 제공

◆ “달달하고 스윗”…협치로 이어져

김 지사는 문재인 정부 경제부총리로 일하며 2019년 전국 광역시도별로 2개 사업씩 예타 면제를 결정했던 경험을 언급했습니다.

공공의료원 예정부지에 도착한 김 지사는 이렇게 말합니다.

“경기 북동부 220만 의료 사각지대에 계신 도민들을 위해 혁신 의료형 공공의료원을 만들겠습니다. 이른 시일 안에 예타를 면제하고 BTL 절차를 단축해 병원을 착공하는 것이 급선무입니다. 가장 의료 수요가 많은 위험한 뇌, 심혈관(관련 진료과)과 젊은 부부를 위한 소아청소년과, 산부인과 같은 필수 과를 넣고 또 인공지능(AI)을 포함한 첨단 디지털 돌봄센터까지 더해 최고의 공공의료원을 건립하는 게 목표입니다.”

27일 남양주시 동북부 공공의료원 설립 예정 부지를 방문한 김동연 경기도지사가 ‘달달버스’에 올라 주민과 작별 인사를 하고 있다. 오상도 기자

자리를 떠나는 김 지사에게 함께 ‘셀카’를 찍던 시민이 말합니다. “지사님, 꼭 또 오세요∼.”

이날 오후 김 지사는 평내호평역 교량 밑에 있는 호평동 무료급식소에서 식판에 음식을 담아 배식봉사를 했습니다. 이곳에서 식사하는 어르신들이 불편해 하실까봐 취재진의 동행은 정중히 거절했습니다. 현장에는 경기도청년봉사단 등 4개 봉사단체와 자원봉사자 40여명, 급식대상 어르신 등 300여명이 함께했다고 도 관계자는 전했습니다.

남양주=오상도 기자 sdoh@segye.com

