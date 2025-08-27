인천시의회 정해권 의장, GTX-B 추가정거장 결의안 상임위 통과

“수도권 광역급행철도(GTX-B) 노선 추가정거장은 인천 남부권과 수도권 전역의 균형 발전을 위한 국가적 과제입니다.”

인천시의회 정해권 의장(연수구1)은 인천 송도에서 서울역과 남양주 마석을 연결하는 GTX-B 노선이 국가철도망이자 수도권 서남부 교통난 해소의 핵심축이라고 평소 언급한다. 그러면서도 인천대입구역∼인천시청역 약 10㎞ 구간에 멈추는 곳이 없어 주변의 원도심과 주거 밀집지가 철도 소외지대로 전락할 수 있다고 우려를 표한다.

앞서 정 의장이 ‘GTX-B 노선 추가정거장 확정 촉구 결의안’을 대표 발의한 이유다. 시의회 건설교통위원회는 27일 열린 ‘제303회 임시회’ 상임위원회 심의에서 이번 안건을 통과시켰다.

이날 정 의장은 제안 설명에서 “추가정거장은 대규모 주거단지와 교육·문화·산업시설이 밀집한 곳에 위치한다”며 “광역교통망 연계 강화, 원도심 활성화, 지역 간 교통 격차 해소 등에 큰 효과가 있다”고 강조했다. 이어 “수인분당선과 환승이 가능해질 경우 인하대 학생들의 통학 편의까지 개선될 것”이라고 덧붙였다. 관내 주요 대학인 인하대의 교육 경쟁력 강화 및 학생 모집에도 긍정적으로 작용할 수 있다는 게 그의 판단이다.

건교위 역시 이 같은 광역철도망 효율성 제고와 수혜지 확대를 위해 반드시 필요하다는 데 뜻을 모으며, 정부의 적극적인 역할을 요구했다. 정 의장은 “이번 결의안 채택으로 인천시민의 오랜 숙원인 교통 불균형 해소에 한 걸음 더 다가갈 것”이라며 “정부와 관계 부처는 이런 절실한 요구를 엄중히 받아들여 반드시 정책에 반영해야 한다”고 힘줘 말했다.

이번 결의안은 다음달 9일 ‘제5차 본회의’ 의결 뒤 대통령실, 국회, 국토교통부, 기획재정부, 행정안전부 등에 전달될 예정이다. 아울러 시의회는 향후 결의대회를 열어 중앙정부에 시민들의 의지를 직접 알린다는 방침이다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

