DJ 이후 26년만에… 李 대통령, 서재필기념관 방문 [韓·美 정상회담 이후]

이재명 대통령은 26일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 위치한 애국지사 서재필 박사 기념관을 방문했다. 한국 대통령이 서재필 기념관을 방문한 것은 1999년 7월 김대중 전 대통령의 방문 이후 26년 만이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 필라델피아 서재필기념관을 방문해 무궁화 식재를 하고 있다. 공동취재

강유정 대통령실 대변인은 서면브리핑을 통해 “이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오후 서재필 기념관을 방문해 기념관 시설을 둘러보고 재단 관계자들을 격려했다”며 “기념관 관람 후 이 대통령과 김 여사는 광복 80주년을 맞아 기념식수로 대한민국을 상징하는 무궁화를 식재하며 기념관 방문의 의미를 더했다”고 밝혔다.



이 대통령은 “이번 미국 방문에서 조국의 자주독립을 위해 헌신하신 서재필 박사의 정신이 깃든 기념관을 방문하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 기념관이 미래 세대에게 독립운동의 역사를 알리고, 지역사회에도 기여하는 공간으로 발전하기를 바란다”고 관계자들을 격려했다고 강 대변인은 전했다. 강 대변인은 이어 “(이 대통령은) 또한 전남 보성에 위치한 서 박사의 생가도 보존이 잘되고 있는지도 세세히 물었다”며 “김 여사는 서 박사가 미국으로 망명한 후 직접 쓴 영한사전의 원고에 큰 관심을 보였다”고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 필라델피아 서재필기념관을 방문해 기념촬영을 하고 있다. 공동취재

서재필 기념관은 한국 민간 신문의 효시가 된 독립신문 창간과 독립협회 창립 및 독립문 건립 등 자주독립 사상 고취와 애국 계몽 활동에 힘쓰다 1898년 미국으로 추방된 서재필 박사의 업적과 애국애족 정신을 미국 사회에 널리 알리고자 건립된 곳이다. 1986년 서재필기념재단에서 서 박사가 생전에 거주했던 주택을 매입해 개·보수를 거쳐 1990년 11월 기념관으로 개관했다. 서 박사는 미국에 머물던 1919년 본국에서 3·1 운동이 일어나자 운영 중이던 병원을 닫고 다시 독립운동에 투신해 4월14일부터 사흘간 필라델피아에서 ‘한인자유대회’를 개최하고 국제연맹과 미국에 대한민국 임시정부의 승인을 요구하는 결의문을 채택했다. 이후 임시정부의 외교 고문 및 워싱턴 구미위원부 위원장을 맡아 국제무대에서 독립을 위한 외교활동을 활발히 전개했다. 이날 방문에는 메리 게이 스캔런 미국 연방 하원의원과 로버트 맥맨 미디어시 시장, 패티 김·팀 키어니 펜실베이니아주 상원의원 등 주요 인사들이 동행했다.

박지원 기자, 필라델피아=박영준 기자

