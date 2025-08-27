삼성전자 평택캠퍼스 본격 가동… 고덕 입주단지 ‘핫플레이스’로 부각

삼성전자의 반도체 시장 경쟁력 강화와 대규모 투자 활동이 활발하게 전개되는 가운데 새로운 ‘반도체 심장’으로 떠오르는 평택 고덕 국제신도시 부동산 시장에도 훈풍이 불고 있다.

반도건설 ‘고덕 유보라 더 크레스트’ 전경. 반도건설 제공

삼성전자의 대규모 반도체 위탁생산(파운드리) 공급 계약 소식에 이어 삼성전자 평택캠퍼스 P4의 공사가 재개된 한편, P5 착공을 위한 준비 작업이 본격적으로 시작되면서 삼성전자의 핵심 인력을 중심으로 대규모 이주가 예상되며 반도체 관련 협력사도 들어설 예정이라 부동산 시장의 가치가 크게 오를 것으로 기대되기 때문이다. 이처럼 삼성전자 반도체 역량 강화의 효과를 바탕으로 평택 고덕 국제신도시를 중심으로 부동산 가치 상승이 기대되는 가운데 인프라 구축이 잘 된 노른자위 단지를 고르는 ‘옥석 가리기’가 한창이다.

고덕 국제신도시에서도 삼성전자 평택캠퍼스 인근에 위치한 반도건설 평택 ‘고덕 유보라 더 크레스트’는 최고 45층 스카이뷰를 자랑하는 랜드마크 대단지로 우수한 입지와 탄탄한 인프라로 더욱 가치가 부각되고 있다. 이 단지는 삼성전자 평택캠퍼스 도보 10분 거리에 위치한 직주근접 단지로 삼성전자의 이번 대규모 계약 체결 소식과 새 정부의 전폭적인 반도체 지원 정책까지 뒷받침되며 최근 2배 가까이 실거주 및 투자자 문의가 늘어났다.

최근 강화된 단지 인프라도 눈길을 끈다. ‘고덕 유보라 더 크레스트’ 단지 내 상업시설 지하 1층에 기업형 슈퍼마켓 ‘굿푸드마켓’이 정식 개점 후 운영 중으로 대형 쇼핑몰이 부재한 고덕 국제신도시 내에서 생활 인프라 중심지로 부각됐다. 굿푸드마켓은 약 955㎡(약 288평) 규모로 생필품과 신석식품까지 손쉽게 구할 수 있어서 입주자의 생활 편의성을 크게 끌어 올렸다.

한편 평택시는 최근 141년 전통의 미국 명문 사립학교 ‘애니 라이트 스쿨(Annie Wright School)’을 평택국제학교의 설립·운영법인으로 선정했다고 밝혔다. 2028년 8월 개교를 목표로 서울·경기 지역에 최초로 들어서는 평택국제학교는 정원 2천명, 6만 6000㎡(약 2만 평) 규모의 유치원·초·중·고교가 합쳐진 통합 학교로 조성된다. 명문 국제학교가 평택 고덕에 자리하게 되면서 ‘고덕 유보라 더 크레스트’를 포함한 일대의 주거 단지 실수요자들에게 고덕의 입지 환경 선호도는 더욱 올라갈 전망이다. 단지 인근에는 2027년 하반기 준공을 목표로 평택시 신청사까지 단지와 인접한 행정 타운에 들어설 계획이라 행정 및 생활 인프라 중심지로의 가치가 더욱더 올라갈 전망이다.

이처럼 다양한 호재를 안고 있는 ‘고덕 유보라 더 크레스트’는 삼성전자 평택캠퍼스와 도보 거리의 직주근접 입지를 갖추고 있다. 아울러 캠프 험프리스(주한미군기지)와도 가까워 주한 미군 및 미군 가족 등 외국인 주거 수요까지 폭넓게 흡수할 수 있어서 안정적인 수익 창출도 기대할 수 있다.

서울 중심지까지 빠르게 닿을 수 있는 광역 교통망도 눈에 띈다. SRT 지제역을 이용하면 수서역까지 약 20분이면 도착할 수 있고, 수도권 1호선 서정리역과 다양한 광역버스 노선을 통해 강남권 출퇴근도 1시간 이내로 가능하다. 여기에 향후 KTX 정차역으로도 계획돼 있어 향후 서울 접근성은 앞으로 더욱 강화될 전망이다.

주거 단지에 기대하는 다양한 인프라를 갖춘 고덕 유보라 더 크레스트는 총 1,116실 규모로, 전용면적 59~84㎡ 중소형 타입만으로 구성돼 중대형 위주 공급이 많은 고덕 부동산 시장에서 높은 희소성이 평가된다. 최고 45층 초고층 설계가 적용되며, 실내 골프연습장, 스크린 골프장, 피트니스센터, 스마트팜, 맘스스테이션 등 입주민 편의시설이 다양하게 마련돼 편의를 더한다. 특히, 단지 내 상업시설 ‘파피에르 고덕’은 세계적 팝 아티스트 ‘크랙앤칼(Craig & Karl)’과 협업을 통해 예술성과 실용성을 두루 갖춘 상징적인 공간으로 조성됐다.

입주 관계자는 “고덕국제신도시는 대표적인 반도체 수혜 지역으로 최근 삼성전자 23조 수주 계약과 정부의 반도체 육성 정책까지 겹치며 부동산 시장에 투자자와 실거주자의 이목이 쏠렸다”라며 “국제학교 유치까지 성공하며 미래비전과 인프라를 모두 갖춘 고덕국제신도시 중심에 자리하고 있는 고덕 유보라 더 크레스트 입주민들의 자부심이 높아질 일만 남았다”라고 전했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]