[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 28일 (목요일)

쥐

96년생 참는 자에게 복이 온다는 말을 새겨라.

84년생 대체적인 윤곽을 잡았다면 일을 진행해라.

72년생 보잘것없는 일이라고 위축되지 마라.

60년생 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라.

48년생 다른 것을 취하려고 애쓰는 것은 어리석다.

36년생 투박한 것이 깊은 정을 느끼는 법이다.

소

97년생 흐름을 잘 이용하면 소득이 따른다.

85년생 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다.

73년생 여유를 가지면 추구하는 것을 얻는다.

61년생 여성은 일과 가정이란 두 갈래에 갈등한다.

49년생 사람들이 멀리해도 가치는 존재한다.

37년생 온화한 마음으로 대하면 사람들이 따른다.

범

98년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다.

86년생 남의 일처럼 느끼던 일이 자신에게 온다.

74년생 내면의 세계를 보지 못하면 실수가 온다.

62년생 찬성과 반대를 고려하여 결정하라.

50년생 새로운 사태에 재빨리 대처하라.

38년생 이미 예상된 일도 직접 확인하라.

토끼

99년생 근성이 없으면 사람들에게 불안감을 준다.

87년생 양보다는 질을 따져보고 선택하라.

75년생 말만 무성하고 현실로 나타나는 것이 없다.

63년생 풍족한 생활에 빠지만 안일함을 느낀다.

51년생 파란 하늘이 드리우니 욱일 승천하는 운세.

39년생 조용하고 한적한 곳을 찾음이 이로운 시기.

용

00년생 완벽함만 추구하지 말라.

88년생 홧김에 성질 부렸다가 두고두고 후회한다.

76년생 이성관계는 맺고 끊는 것이 분명해야 한다.

64년생 방대한 양의 자료는 주변 사람에게 맡겨라.

52년생 순탄하게 시작해서 순탄하게 끝나는 날.

40년생 융합하는 모습을 보이면 모두가 기뻐한다.

28년생 겉으로는 힘이 있어 보이지만 불안하다.

뱀

01년생 그동안의 노력이 헛되지는 않았다.

89년생 상대에 대해 벅찬 느낌이면 잠시 물러서라.

77년생 감각적인 것에 의존하면 근시안적인 발상.

65년생 상황에 맞추어 영향력 있는 태도를 보여라.

53년생 선택사양을 잘못 이해하면 금전 손실이다.

41년생 특이한 방법이 좋은 결과를 낳는다.

29년생 물욕이란 적당하면 큰 도움이 된다.

말

02년생 두 마리 토끼를 다 쫓지 마라.

90년생 실력을 제대로 발휘하지 못하는 것도 운이다.

78년생 조화를 이루지 못하면 모든 것이 허사다.

66년생 불공평한 현실에 압도당하면 비관적이 된다.

54년생 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라.

42년생 손에 없다고 한숨쉬지 말고 열심히 찾자.

30년생 모래 위에 성을 쌓는 행위는 자제하라.

양

03년생 삼각관계 유연하게 대처하라.

91년생 개인과 집단이 부딪치면 사태가 발생한다.

79년생 익숙해지니 일의 능률도 오른다.

67년생 새로운 것을 습득하면 큰 도움이 된다.

55년생 불모지나 다름없는 곳에 나무를 심는 격.

43년생 단단한 것은 오래두면 무르게 된다.

31년생 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다.

원숭이

04년생 우선순위를 정해 놓았으면 그대로 따라야 함.

92년생 금전문제는 선배의 조언을 구해야 이롭다.

80년생 바라는 것이 많으면 스트레스가 많다.

68년생 손재수가 다분하니 금전거래는 삼가라.

56년생 혼자보다는 둘이서 힘을 합하는 것이 쉽다.

44년생 일이 해결되니 몸도 마음도 편하다.

32년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다.

닭

05년생 자신의 의지만으로 되지 않을 때도 있다.

93년생 꼭 할 일은 더 이상 미루지 않도록 할 것.

81년생 한가지 일에만 매진하면 좋은 결과가 온다.

69년생 일은 많고 사람이 부족하니 즐겁다.

57년생 모나지 않게 생활하면 별일없이 진행된다.

45년생 사업이 갑자기 위기에 부딪칠 수 있다.

33년생 마음이 편안하면 일이 잘된다.

개

06년생 떠벌려서 이로울 게 없다.

94년생 심리적인 우월감은 그리 오래가지 않는다.

82년생 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다.

70년생 기쁨이 더 크게 느껴지니 흡족하다.

58년생 마감시간이 임박하면 힘들어진다.

46년생 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다.

34년생 집안이 소란할 때는 적극적으로 해결하라.

돼지

95년생 직장인은 승진의 기회가 찾아온다.

83년생 물러나서 이보 전진을 위한 노력을 하라.

71년생 오늘에 충실하고 내일을 대비하는 시기.

59년생 원하는 것을 얻지만 손실이 따른다.

47년생 실수를 덮고 대응책을 강구하라.

35년생 한적한 곳에서 사고 날 가능성이 다분하다.

